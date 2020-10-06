Звезда "Сплетницы" Пенн Беджли впервые показал лицо первенца

Для Пенна Беджли малыш стал первенцем, в то время как для его супруги это второй ребенок. У Домино Кьорк уже есть 11-летний сын Кассий от предыдущих отношений с музыкантом Морганом Океном.
Подробностей рождения пара не раскрывала, также, как и о точной дате его рождения. Имя малыша также пока не известно.
И вот, спустя месяц, после новости о рождении ребенка, жена Беджли показала лицо новорожденного.
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На фото звездный отец держит сына на руках. Пенн одет в черную рубашку и коричневую куртку. Отметим, что на нем черная защитная маска. Малыш одет в бело-зеленом полосатом боди и внимательно наблюдает за папой.
Милый снимок умилил поклонников актера, которые "расплылись" в комментариях позитивными отзывами - "Какой милый малыш", "Сладенький", "Так много любви", "Пенн выглядит, как самый счастливый папочка на свете" и отправляют много смайликов огоньков и сердечек.