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Джастин Бибер сделал новое тату - фанаты разглядели в нем имя Селены Гомес

Джастин Бибер сделал новое тату - фанаты разглядели в нем имя Селены Гомес
Обновлено 16:29 Сегодня Телеграф Фото: instagram
26-летний певец Джастин Бибер похвастался своей новой татуировкой - рисунком розы. Вроде как ничего такого, однако внимательные поклонники заметили в ней скрытый смысл.

Сейчас Джастин уже два года, как женат на модели Хейли Болдуин, однако многие фанаты все же надеются, что певец вновь сойдется со своей экс-девушкой - певицей Селеной Гомес.

На своей шее Джастин набил на новое тату - розу на длинном стебле и с шипами. В бутоне цветка самые глазастые заметили букву S, и решили, что это отсылка к имени Селены Гомес. Фанаты считают, что таким образом Бибер говорит о неостывшей любви к артистке.

 
 
 
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Однако, поклонники пары Джастин и Хейли считают, что буква S символизирует месяц сентябрь — тот месяц, в котором они с Хейли поженились. И выходит, что новое тату посвящено любимой супруге.

 
 
 
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Публикация от Jelena (@sellygandjb)

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Ну и конечно есть и часть комментаторов считает, что это просто случайность, и никаких скрытых смыслов тату не имеет.  

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Джастин Бибер, Селена Гомес, Тату, Певец.

Автор:

Телеграф
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