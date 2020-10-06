Джастин Бибер сделал новое тату - фанаты разглядели в нем имя Селены Гомес

26-летний певец Джастин Бибер похвастался своей новой татуировкой - рисунком розы. Вроде как ничего такого, однако внимательные поклонники заметили в ней скрытый смысл.

Сейчас Джастин уже два года, как женат на модели Хейли Болдуин, однако многие фанаты все же надеются, что певец вновь сойдется со своей экс-девушкой - певицей Селеной Гомес.

На своей шее Джастин набил на новое тату - розу на длинном стебле и с шипами. В бутоне цветка самые глазастые заметили букву S, и решили, что это отсылка к имени Селены Гомес. Фанаты считают, что таким образом Бибер говорит о неостывшей любви к артистке.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Justin Bieber (@justinbieber) 1 Окт 2020 в 10:18 PDT

Однако, поклонники пары Джастин и Хейли считают, что буква S символизирует месяц сентябрь — тот месяц, в котором они с Хейли поженились. И выходит, что новое тату посвящено любимой супруге.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jelena (@sellygandjb) 2 Окт 2020 в 10:58 PDT

Ну и конечно есть и часть комментаторов считает, что это просто случайность, и никаких скрытых смыслов тату не имеет.