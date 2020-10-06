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Трезвая, в машине "папика": как Короткова устроила ДТП в Москве (видео маршрута)

Трезвая, в машине "папика": как Короткова устроила ДТП в Москве (видео маршрута)
Обновлено 23:32 Сегодня Телеграф Фото: В курсе Новостей
Финалистка шоу "Холостяк" Виктория Короткова, в ночь на 6 октября сбившая перебегавшего дорогу в неположенном месте мужчину, призналась, что живет с бизнесменом, владеющим сетью московских аптек. Примечательно, что сам бизнесмен связи с ней отрицает и показывает в соцсетях, что является примерным семьянином.

ДТП произошло в Москве на Кутузовском проспекте. Девушка ехала на черном "Гелендвагене", который принадлежит бизнесмену Рагиму Шамшилову. 

По записям с камер наблюдения заметно, что правила дорожного движения она не нарушала. 

Сразу после ДТП Виктория Короткова заявила сотрудникам ГИБДД, что машина принадлежит ее сожителю. Модель также сказала, что живет с генеральным директором сети аптек. 

Проверка установила, что авто и вправду принадлежит бизнесмену Рагиму Шамшилову, который является главой "Авиценна Фарма". 

На "Гелендвагене" Шамшилова числится более 60 штрафов, в основном за превышение скорости. По документам он является учредителем многих медицинских компаний. Одна из них ООО "Грин Кросс" занимается поставкой прокладок в женские колонии ФСИН. 

Брат бизнесмена Рустам Шамшилов владеет "Производственной компанией РАШ" в Новосибирске. Компания поставляет ударопрочные чемоданы для Новосибирского приборостроительного завода.

Сам бизнесмен в соцсетях демонстрирует образ примерного семьянина, а отвечая на вопросы о связях с Коротковой, Шамшилов заявил, что автомобиль одолжил, так как ее личный находился в ремонте. Доверенность он тоже не писал.  

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В Телеграм-каналах ходят слухи, что Шамшилов является лишь номинальным владельцем бизнеса, а Короткова на самом деле встречается с другим влиятельным человеком, которому нельзя раскрывать свою личность в медиа. По его указанию и была придумана история об отношениях с женатым мужчиной. 

Сестра бизнесмена говорит, что тот является примерным семьянином и она никогда не видела своего брата в компании модели. 

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Все по теме:

ДТП, Москва, Виктория Короткова, Рагим Шамшилов.

Автор:

Телеграф
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