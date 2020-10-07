В США умер легендарный гитарист Эдди Ван Хален

В США в возрасте 65 лет умер известный гитарист Эдди Ван Хален.

"Я не могу поверить, что вынужден писать это, но мой отец Эдвард Лодевейк Ван Хален проиграл свою длинную и сложную борьбу с раком", - написал его сын Вольф Ван Хален в соцсети Твиттер.

"Он был лучшим отцом, о котором я когда-либо мог мечтать. Каждый момент, который я провел с ним на сцене и за ее пределами, был подарком, - добавил Вольф.

Музыкант длительное время боролся с раком горла, в ходе лечения ему была удалена часть языка. На момент смерти ему было 65 лет.

Гитарист родился в голландском Неймегене в 1955 году. В детстве учился играть на пианино, однако впоследствии переключился на гитару. Является основателем хард-рок группы Van Halen. В 2012 году журнал Guitar World признал его лучшим гитаристом всех времен.