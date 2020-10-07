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В США скончался Джонни Нэш - исполнитель хита 70-х "I Can See Clearly Now"

В США скончался Джонни Нэш - исполнитель хита 70-х "I Can See Clearly Now"
Обновлено 05:15 Сегодня Телеграф BBC Фото: Consequence of Sound
Американский регги и поп-исполнитель Джонни Нэш, наиболее известный благодаря хиту 1972 года "I Can See Clearly Now", умер в возрасте 80 лет.

Нэш умер во вторник в своем доме естественной смертью. Об этом сообщил его сын американским СМИ.

Музыкант начал петь еще в детстве и дебютировал на мейджор-лейбле с песней 1957 года A Teenager Sings the Blues.

Нэш родился в Хьюстоне и был одним из первых певцов неямайского происхождения, записавших музыку в стиле регги в Кингстоне, Ямайка.

Его сингл I Can See Clearly Now был продан тиражом более миллиона копий и достиг вершины чарта Billboard Hot 100 в 1972 году, где оставался четыре недели.

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Согласно его официальному сайту, Нэш помог легенде регги Бобу Марли подписать контракт на запись.

Помимо сына, у Нэша осталась жена Карли.

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Смерть, Регги, Джонни Нэш.

Автор:

Телеграф
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