В США скончался Джонни Нэш - исполнитель хита 70-х "I Can See Clearly Now"

Американский регги и поп-исполнитель Джонни Нэш, наиболее известный благодаря хиту 1972 года "I Can See Clearly Now", умер в возрасте 80 лет. Нэш умер во вторник в своем доме естественной смертью. Об этом сообщил его сын американским СМИ. Музыкант начал петь еще в детстве и дебютировал на мейджор-лейбле с песней 1957 года A Teenager Sings the Blues. Нэш родился в Хьюстоне и был одним из первых певцов неямайского происхождения, записавших музыку в стиле регги в Кингстоне, Ямайка. Его сингл I Can See Clearly Now был продан тиражом более миллиона копий и достиг вершины чарта Billboard Hot 100 в 1972 году, где оставался четыре недели. Согласно его официальному сайту, Нэш помог легенде регги Бобу Марли подписать контракт на запись. Помимо сына, у Нэша осталась жена Карли.