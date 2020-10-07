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Дорофеева оценила шикарное пляжное фото Ивлеевой на Мальдивах

Дорофеева оценила шикарное пляжное фото Ивлеевой на Мальдивах
Обновлено 12:42 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Настя Ивлеева решила устроить себе отпуск и отправилась на Мальдивы. На своей странице в Instagram ведущая делится со своими поклонниками яркими снимками с отдыха.

Так, сегодня, 7 октября, на своей страничке Настя опубликовала новое фото.

Девушка позирует у стены в светлом открытом купальнике, который отлично демонстрирует подтянутую фигуру Ивлеевой - точеную талию, плоский живот и пышную грудь. Так, как Ивлеева отправилась в отпуск со своим супругом, рэпером Элджеем, видимо снимок его рук дело.

 "доброе утро, штоле" - сопроводила снимок знаменитость.

 
 
 
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Публикация от НАСТЯ ИВЛЕЕВА (@_agentgirl_)

В комментариях к посту поклонники ведущей трэвел-шоу "Орел и решка" оценили шикарные формы Насти, чему соответствуют восторженные отзывы в комментариях.

"Боже, какая красивая", "Фигурка +", "Такая милашка", "Фигура бомбическая", "Пушка", "Секси", "Кому душу продала за такую красоту???", "Очень красивое фото", "Как можно есть чипсы и быть такой шикарной! Это преступление!!!" - пишут фанаты под постом.

Не обошла вниманием новый снимок Ивлеевой и украинская исполнительница Надежда Дорофеева, которая одной из первых прокомментировала новое фото Насти, оставив под снимком огоньки и короткое "ууууу". 

 

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Естественно, не обошлось и без хейтерских комментариев, но у какой знаменитости их нет - "как можно такое выложить", "Хватит постить голые фото", "А грудь то где, раньше казалась больше".

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Все по теме:

Телеведущая, Снимки, Надя Дорофеева, Настя Ивлеева.

Автор:

Телеграф
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