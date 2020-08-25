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"Накажу": солистка "Время и стекло" поразила дерзким образом (Фото)

"Накажу": солистка "Время и стекло" поразила дерзким образом (Фото)
21:50 Сегодня Телеграф Фото: Instagram
Знаменитая украинская певица Надя Дорофеева удивила фанов своим новым образом.

Солистка дуэта "Время и стекло" не прекращает удивлять своих поклонников. Недавно она позировала голой на газоне, а сейчас продемонстрировала еще один дерзкий образ.

Новым фото она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На снимке знаменитость позирует в нюдовом кроп-топе с черной кожаной портупеей, а также в широких брюках с высокой талией из лакированной кожи от бренда Golub. udp .

 
 
 
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Кому там что не нравится - подходи, накажу

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

"Кому там что не нравится — подходи, накажу", — шутливо подписала фото Дорофеева.

В купальнике и без макияжа: Настя Каменских поделилась новым сексуальным снимком

В комментариях фаны восхищенно обсуждали смелый образ: "Штаны ваууу", "Звезда", "Шикарная как всегда", "Вау", "Офигенная", — пишут в Сети.

Напомним, 35-летняя экс-солистка группы NikitA опубликовала на своей странице в Instagram серию новых сексуальных кадров.

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Все по теме:

Знаменитости, Звезды, Певица, Надя Дорофеева.

Автор:

Телеграф
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