"Накажу": солистка "Время и стекло" поразила дерзким образом (Фото)

Знаменитая украинская певица Надя Дорофеева удивила фанов своим новым образом.

Солистка дуэта "Время и стекло" не прекращает удивлять своих поклонников. Недавно она позировала голой на газоне, а сейчас продемонстрировала еще один дерзкий образ.

Новым фото она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На снимке знаменитость позирует в нюдовом кроп-топе с черной кожаной портупеей, а также в широких брюках с высокой талией из лакированной кожи от бренда Golub. udp .

Переглянути цей допис в Instagram Кому там что не нравится - подходи, накажу Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 25 Сер 2020 р. о 6:55 PDT

"Кому там что не нравится — подходи, накажу", — шутливо подписала фото Дорофеева.

В комментариях фаны восхищенно обсуждали смелый образ: "Штаны ваууу", "Звезда", "Шикарная как всегда", "Вау", "Офигенная", — пишут в Сети.

Напомним, 35-летняя экс-солистка группы NikitA опубликовала на своей странице в Instagram серию новых сексуальных кадров.