"Накажу": солистка "Время и стекло" поразила дерзким образом (Фото)

Солистка дуэта "Время и стекло" не прекращает удивлять своих поклонников. Недавно она позировала голой на газоне, а сейчас продемонстрировала еще один дерзкий образ.
Новым фото она поделилась в своем Instagram-аккаунте.
На снимке знаменитость позирует в нюдовом кроп-топе с черной кожаной портупеей, а также в широких брюках с высокой талией из лакированной кожи от бренда Golub. udp .
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"Кому там что не нравится — подходи, накажу", — шутливо подписала фото Дорофеева.
В комментариях фаны восхищенно обсуждали смелый образ: "Штаны ваууу", "Звезда", "Шикарная как всегда", "Вау", "Офигенная", — пишут в Сети.
Напомним, 35-летняя экс-солистка группы NikitA опубликовала на своей странице в Instagram серию новых сексуальных кадров.