"Холостячка" Ксения Мишина поразила поклонников сходством с Одри Хепберн

На своей странице в Инстаграм актриса поделилась новым снимком, на котором предстала в элегантном образе. Девушка примерила темный комбинезон, который дополнила поясом с большой бляхой на талии и серебристыми туфлями. Отметим, что наряд отлично подчеркнул тонкую талию Ксении.
В подписи к снимку актриса решила поразмышлять на тему ментального здоровья.
"Сейчас все твердят о том, что наибольшей ценностью в современном мире, является время. Я немного другого мнения, наибольшей ценностью сейчас, на мой взгляд является ментальное здоровье" - написала Мишина.
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В довольно большом посте девушка рассказала свое мнение о ментальном здоровье. Артистка считает, что большой бум на тему коучей, психологов, терапевтов и других специалистов очень нужный в данное время. Ксения думает, что помощь таких специалистов нужна каждому второму, поэтому эта индустрия и набирает обороты.
Оказывается, у Мишиной есть собственный коуч, с которой она прорабатывает все вопросы качающиеся карьеры, самореализации, work/life баланса.
В комментариях поклонники знаменитости засыпали ее комплиментами и отметили, что в этом образе она похожа на знаменитую Одри Хепберн, а также с удовольствием поддержали тему, которую она подняла.
"Красотка", "Такая красивая", "Главное не лениться и работать над собой. Пытаться понять почему и отчего всё так или иначе в жизни происходит. В этом вся суть", "Согласен на 1000% а вы Ксения Красотка", "Пост в САмую точку. Я сама прошла этот долгий, трудный и тернистый путь к Себе" - пишут подписчики актрисы.