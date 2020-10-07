"Холостячка" Ксения Мишина поразила поклонников сходством с Одри Хепберн

Известная украинская актриса Ксения Мишина, которая стала главной героиней шоу "Холостячка", порадовала фанатов новым образом.

На своей странице в Инстаграм актриса поделилась новым снимком, на котором предстала в элегантном образе. Девушка примерила темный комбинезон, который дополнила поясом с большой бляхой на талии и серебристыми туфлями. Отметим, что наряд отлично подчеркнул тонкую талию Ксении.

В подписи к снимку актриса решила поразмышлять на тему ментального здоровья.

"Сейчас все твердят о том, что наибольшей ценностью в современном мире, является время. Я немного другого мнения, наибольшей ценностью сейчас, на мой взгляд является ментальное здоровье" - написала Мишина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua) 7 Окт 2020 в 2:48 PDT

В довольно большом посте девушка рассказала свое мнение о ментальном здоровье. Артистка считает, что большой бум на тему коучей, психологов, терапевтов и других специалистов очень нужный в данное время. Ксения думает, что помощь таких специалистов нужна каждому второму, поэтому эта индустрия и набирает обороты.

Оказывается, у Мишиной есть собственный коуч, с которой она прорабатывает все вопросы качающиеся карьеры, самореализации, work/life баланса.

В комментариях поклонники знаменитости засыпали ее комплиментами и отметили, что в этом образе она похожа на знаменитую Одри Хепберн, а также с удовольствием поддержали тему, которую она подняла.

"Красотка", "Такая красивая", "Главное не лениться и работать над собой. Пытаться понять почему и отчего всё так или иначе в жизни происходит. В этом вся суть", "Согласен на 1000% а вы Ксения Красотка", "Пост в САмую точку. Я сама прошла этот долгий, трудный и тернистый путь к Себе" - пишут подписчики актрисы.