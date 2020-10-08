Отчаянная пенсионерка отметила 90-летие прыжком с парашютом (Видео)

Жительница Великобритании Патрисия Бэйкер из города Лейтон доказала, что 90-летие можно отмечать не только в кругу семьи.

Отчаянная пенсионерка отметила юбилей прыжком с парашютом, правда в паре с инструктором.

Как пишет Daily Mail, на этот шаг она пошла в рамках благотворительной акции, собирающей средства для детского хосписа.

По словам Бэйкер, прыжок с высоты в 4600 метров привел ее в восторг.

"Было страшно и замечательно одновременно", - рассказала она в эфире программы "Доброе утро, Британия".

90 лет пенсионерке исполнилось в июле, но из-за пандемии коронавируса с намеченным прыжком пришлось повременить.

Бэйкер рассказала, что никогда не боялась высоты и ранее уже летала на воздушном шаре и параплане.

Однако несмотря на это во время подготовки к прыжку она столкнулась с трудностями. Так местный врач сначала отказывался давать ей справку о том, что она достаточно здорова для того, чтобы совершить этот трюк.

Отказ врача не остановил пенсионерку, в итоге она прошла комплексное медицинское обследование и добилась своего.

У отчаянной старушки есть шестеро внуков и четверо правнуков.

Напомним, в сентябре американский иллюзионист Дэвид Блейн в прямом эфире поднялся на высоту 7,5 километров на воздушных шарах.