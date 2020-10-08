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Отчаянная пенсионерка отметила 90-летие прыжком с парашютом (Видео)

Отчаянная пенсионерка отметила 90-летие прыжком с парашютом (Видео)
Обновлено 03:18 Сегодня Телеграф Фото: Channel 5 News
Жительница Великобритании Патрисия Бэйкер из города Лейтон доказала, что 90-летие можно отмечать не только в кругу семьи.

Отчаянная пенсионерка отметила юбилей прыжком с парашютом, правда в паре с инструктором. 

Как пишет Daily Mail, на этот шаг она пошла в рамках благотворительной акции, собирающей средства для детского хосписа.  

По словам Бэйкер, прыжок с высоты в 4600 метров привел ее в восторг. 

"Было страшно и замечательно одновременно", - рассказала она в эфире программы "Доброе утро, Британия". 

 90 лет пенсионерке исполнилось в июле, но из-за пандемии коронавируса с намеченным прыжком пришлось повременить. 

Бэйкер рассказала, что никогда не боялась высоты и ранее уже летала на воздушном шаре и параплане. 

Однако несмотря на это во время подготовки к прыжку она столкнулась с трудностями. Так местный врач сначала отказывался давать ей справку о том, что она достаточно здорова для того, чтобы совершить этот трюк.

Отказ врача не остановил пенсионерку, в итоге она прошла комплексное медицинское обследование и добилась своего. 

У отчаянной старушки есть шестеро внуков и четверо правнуков. 

Напомним, в сентябре американский иллюзионист Дэвид Блейн в прямом эфире поднялся на высоту 7,5 километров на воздушных шарах.

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Великобритания, Патрисия Бэйкер.

Автор:

Телеграф
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