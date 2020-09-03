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"Вознесение" в прямом эфире: иллюзионист Дэвид Блейн поднялся на воздушных шарах на высоту в 7,5 км (Видео)

"Вознесение" в прямом эфире: иллюзионист Дэвид Блейн поднялся на воздушных шарах на высоту в 7,5 км (Видео)
Обновлено 04:21 Сегодня Телеграф DTF Фото: Твиттер
Американский иллюзионист Дэвид Блейн в прямом эфире поднялся на высоту 7,5 километра на воздушных шарах.

Дэвид Блейн собирался провести "Вознесение" — длительный полёт на связке воздушных шаров — ещё 31 августа. Однако в штате Нью-Джерси, над которым он планировал лететь, установилась ветреная погода, из-за которой Блейн отложил трюк на сентябрь и заменил локацию на Аризону.

В результате Блейн поднялся в воздух 2 сентября в 17:55 по киевскому времени. Для этого иллюзионисту потребовалось 52 шара, наполненных гелием.

На них Блейн рассчитывал подняться на высоту в 18 тысяч футов (около 5,5 километра) и достиг её за 40 минут. В итоге ему удалось взлететь над землёй на 24,9 тысяч футов, то есть на 7,5 километра. После этого Блейн спрыгнул со связки шаров с парашютом и благополучно приземлился.

"Вознесение" — первый масштабный трюк Дэвида Блейна за 10 лет. До этого он проводил неделю "захороненным" в пластиковом контейнере под трёхтонным резервуаром с водой и пытался продержаться трое суток во льду. Однако Дэвид Блейн решил больше не заниматься подобными трюками после рождения дочери Дессы. Именно ей он посвятил "Вознесение" — Десса присутствовала при полёте Блейна и разговаривала с ним в течение прямой трансляции.

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В русскоязычном сегменте интернета Блейн известен по пародийным видео комика Митча Силпы, которые озвучил Андрей Бочаров. Фразы из этих роликов вроде "В рот мне ноги!" стали мемами.

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США, Дэвид Блэйн.

Автор:

Телеграф
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&quot;Вознесение&quot; в прямом эфире: иллюзионист Дэвид Блейн поднялся на воздушных шарах на высоту в 7,5 км (Видео)
"Вознесение" в прямом эфире: иллюзионист Дэвид Блейн поднялся на воздушных шарах на высоту в 7,5 км (Видео)
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