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"Это бомж, который поверил в себя": Богдан Титомир поскандалил в эфире шоу "Что было дальше"

"Это бомж, который поверил в себя": Богдан Титомир поскандалил в эфире шоу "Что было дальше"
Обновлено 09:21 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Вчера, 8 октября, вышел новый выпуск популярного на YouTube шоу - "Что было дальше", одним из приглашенных гостей которого стал экс-участник группы "Кар-Мэн" - Богдан Титомир. И видимо его участие в шоу запомниться надолго.

Музыкант сразу же решил придерживаться тактики максимально всех задеть и оскорбить. Буквально с первых минут шоу артист начал вести себя непозволительно, шокировав таким поведением даже язвительных и циничных комиков.

Комики в соей обычной манере "поприветствовали" гостя, засыпав его язвительными "комплиментами". Ведущий, Нурлан Сабуров, отметил, что от артиста несет потом. После, к нему подключились и другие участники, которые начали комментировать поведение Титомира. 

Казалось, что перед приходом на шоу Богдан Титомир что-то употребил, алкоголь это или что-то сильнее - точно сказать нельзя. Возможно и, что это обычное поведение для артиста.

"Вы, конечно, крутые, но вы все идите на фиг, — очень несвязно говорил Титомир. — Валите отсюда! Что вы тут делаете вообще? Я два раза не повторяю… Мои планы? Растоптать вас, козликов.".

Не стеснялся Титомир и использовать в своей речи "отборный" мат и отрыжки. Также, артист позволил себе плюнуть на ковер, который лежит в студии. Случилось это после комментария Алексея Щербакова по поводу куртки музыканта. Он решил пошутить, что куртка, усыпанная блестяшками, больше подходит для девочки-подростка, чем для рокера.

 "Я как будто в Чернобыле. Это бомж, который поверил в себя", — резюмировал ошарашенный Нурлан Сабуров.

Смысл шоу это смешно добит историю гостя. То есть, у комикам приходит известная личность и рассказывает интересную, смешную, в принципе какую он захочет, историю из своей жизни опуская ее конец. В это время, комики придумывают свое видение завершения истории гостя. 

Так вот, Богдан Титомир - это единственный участник шоу, который не то, чтобы не закончил свою историю, он ее и не начал. Богдан упорно отказывался начинать рассказ и продолжал с препираться с комиками.

В итоге, один из комиков - Рустам Рептилоид, видимо от скуки, решил позвонить своему отцу, рассказав о ситуации на шоу и поведении Титомира. Отец юмориста оказался человеком прямолинейным и ответил: "Пошли его!".  После этого и комики решили завершить "разговор" с певцом.

Впрочем, смотрите сами: 

Поклонники шоу поддерживают комиков, также считая поведение Титомира неприемлемым. Многие отметили отца Рустама, написав, что это один из лучших моментов за всю историю шоу.

"Титомир это отсидевший алкаш и старший брат Олега майами, который пришёл отомстить за братишку", "Интересно, а что было дальше, во время паузы, перед Уткиным? Как вы его выпроваживали из студии? Собачьим кормом?", "После просмотра выпуска с Богданом хочется вытереть экран антисептиком", "Титомир редкостная дичь" - сыпятся отзывы о музыканте в коментах.

Богдан Титомир — кумир поколения 90-х, музыкант, автор-исполнитель и продюсер.

Осенью 1989 года музыкант вместе с другом, танцором Сергеем Лемохом основал «экзотик-поп-дуэт» под названием «Кар-мэн». Их композиции «Лондон, гудбай», «Париж, Париж» и «Чио-Чио-Сан» мгновенно стали популярны.

В 1991 году Богдан Титомир начал сольную карьеру и выпустил дебютный альбом в новом для отечественной эстрады стиле «рэп».

В 2000-х годах Богдан Титомир вернулся в Москву, где вскоре основал известный клуб «Газгольдер», цитадель художников, драматургов и поэтов.

Сейчас Титомир нечасто появляется на экране, но как видим "редко, но метко".

Напомним, 7 октября 2020 года Михаил Жванецкий объявил о завершении карьеры и уходе со сцены. Причиной стали проблемы со здоровьем.   

На счету сатирика множество известных шутливых монологов. Предлагаем посмотреть лучшие из их.

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Шоу, Что было дальше, Богдан Титомир.

Автор:

Телеграф
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