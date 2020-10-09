Известная украинская журналистка ждет ребенка

Журналистка hromadske Настя Станко скоро станет мамой.

Официально о прекрасном положении она не заявляла, однако ее "пузатый" снимок в Инстраграм-сторис говорит сам за себя.

"А что из одежды можно купить для таких положений нормального? Я пока ничего не нашла", - подписала снимок журналистка.

Анастасия Станко и ее избранник, бывший оператор, Илья Бескоровайный, связали себя узами брака 25 июля 2020 года. Отметим, что свадебным фотографом молодых был их коллега - Богдан Кутепов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от nastyastanko (@nastyastanko) 5 Сен 2020 в 11:12 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от nastyastanko (@nastyastanko) 6 Дек 2019 в 8:29 PST

Напомним, что 30 июня 2014 года Настя и Илья были захвачены в плен боевиками "ЛНР". Их обвинили в "шпионаже в пользу украинской армии".

Для ребят все закончилось хорошо, и их отпустили на волю спустя два дня удержания в плену.