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Известная украинская журналистка ждет ребенка

Известная украинская журналистка ждет ребенка
15:41 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Журналистка hromadske Настя Станко скоро станет мамой.

Официально о прекрасном положении она не заявляла, однако ее "пузатый" снимок в Инстраграм-сторис говорит сам за себя.

"А что из одежды можно купить для таких положений нормального? Я пока ничего не нашла", - подписала снимок журналистка. 

Анастасия Станко и ее избранник, бывший оператор, Илья Бескоровайный, связали себя узами брака 25 июля 2020 года. Отметим, что свадебным фотографом молодых был их коллега - Богдан Кутепов.

 
 
 
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Публикация от nastyastanko (@nastyastanko)

Напомним, что 30 июня 2014 года Настя и Илья были захвачены в плен боевиками "ЛНР". Их обвинили в "шпионаже в пользу украинской армии". 

Для ребят все закончилось хорошо, и их отпустили на волю спустя два дня удержания в плену.

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Все по теме:

Беременность, Журналистка, Анастасия Станко, Илья Бескоровайный.

Автор:

Телеграф
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