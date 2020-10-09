"Мне выпал джекпот": менеджер Вакарчука поделилась опытом борьбы с коронавирусом

Менеджер украинской популярной группы "Океан Эльзы" Виктория Хоменко рассказала, как лечилась от коронавирусной инфекции, а также посоветовала беречь свое здоровье в это непростое время.

PR-менеджер "Океан Эльзы" и хороший друг музыканта и Заслуженного артиста Украины Святослава Вакарчука Виктория Хоменко поделилась своим опытом в борьбе с Covid-19. Соответствующий пост женщина выложила на своей личной странице в Facebook.

По словам Хоменко, сегодня она получила отрицательный тест на коронавирус, в котором также подтвердилось наличие антител.

"Ковид - реальная вирусная рулетка и предсказать, какое течение болезни выпадет именно тебе, практически невозможно. Поэтому лучше вообще не участвовать в этом ковид-казино", - написала Виктория у себя на странице.

Хоменко рассказала, что ей выпал джекпот, потому что в ее случае болезнь прошла без пневмонии и с умеренным ходом болезни. Первые дни для нее были сложными, и при небольшой температуре чувства были такие, что "ты варишься в густом бульоне".

Также Хоменко пожаловалась на повышенную чувствительность кожи, отсутствие обоняния.

"Регулярно мерила уровень кислорода. Выпила десятки литров воды. Антибиотики не принимала", - подчеркнула Виктория, отметив, что все время была на связи с семейной врачом, который посоветовал ей не паниковать и придерживаться рекомендаций.

Кроме этого, менеджер "Океан Эльзы" посоветовала читателям очень нежно и чутко относиться к себе, беречься от ОРВИ, продолжать носить маски, придерживаться дистанции и дезинфицировать руки.

Напомним, что по состоянию на утро 9 октября в Украине выявлено 5804 случаев заражения коронавирусом. На сегодняшний день это антирекорд по численности заразившихся.