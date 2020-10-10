Это уже чересчур! Айзу Долматову заподозрили в продажности из-за неожиданного поста про Навального

Айза Долматова, известна многим как бывшая жена российского рэпера Гуфа, попала в очередной скандал из-за поста про отравление Алексея Навального.

Недавно на личной странице в Инстаграме Долматова опубликовала пост, в котором написала, что не верит сказанному Алексеем Навальным в недавнем интервью Юрию Дудю, а именно о версии отравления политика "новичком" и про то, что за этим стоит президент России Владимир Путин.

Позже Айза этот пост удалила, но подписчики успели сделать скриншот, обвинив ее в публикации проплаченного поста.

Известный видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный отреагировал на слова Долматовой.

Также о посте высказался менеджер проектов в основанном Навальным Фонде борьбы с коррупцией Илья Пахомов, который написал, что теперь к отравлению политика стали подключать известных и продажных блогеров.

Так, теперь и продажных блогеров стали подключать к отравлению Алексея.

Ну все прямо по классике, пропаганда на ТВ, блеяния Пескова и прочих Мясниковых не сработали, надо влить бабки в инстаграм звезд. Ждем, когда Тимати запишет клип. pic.twitter.com/EVe9JwDl99 — Ilya Pahomov (@ilyapahomov) October 9, 2020

Интересно, что позже Айза Долматова выложила еще один пост "для политологов", который позже также был удален.

Сам Алексей Навальный припомнил момент из интервью Айзы Ксении Собчак, в котором блошерша призналась, что взяла 400 тысяч рублей за пост в поддержку внесения поправок в конституцию.

За рекламу путинского обнуления она взяла 400 тысяч. Любопытно, сколько стоил этот пост. А ещё любопытнее, из какого бюджета это оплачивается https://t.co/9EcdaWr8pQ pic.twitter.com/7jfUkpFJNM — Alexey Navalny (@navalny) October 9, 2020

Позже в сториз Долматова ответила, почему удалила пост про Навального.

Айза Долматова родилась в Грозном. Настоящая популярность к девушке пришла после знакомства с рэпером Алексеем Долматовым, выступающим под псевдонимом Гуф. В 2014 году пара разошлась.

Напомним, ранее Айза Долматова оскандалилась случайной публикацией фотографии, на которой было изображено интимное место. Снимок гениталий распространился по сети.