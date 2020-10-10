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Это уже чересчур! Айзу Долматову заподозрили в продажности из-за неожиданного поста про Навального

Это уже чересчур! Айзу Долматову заподозрили в продажности из-за неожиданного поста про Навального
10:21 Сегодня Телеграф Фото: instagram Айзы Долматовой
Айза Долматова, известна многим как бывшая жена российского рэпера Гуфа, попала в очередной скандал из-за поста про отравление Алексея Навального.

Недавно на личной странице в Инстаграме Долматова опубликовала пост, в котором написала, что не верит сказанному Алексеем Навальным в недавнем интервью Юрию Дудю, а именно о версии отравления политика "новичком" и про то, что за этим стоит президент России Владимир Путин.

Позже Айза этот пост удалила, но подписчики успели сделать скриншот, обвинив ее в публикации проплаченного поста.

Известный видеоблогер и стендап-комик Данила Поперечный отреагировал на слова Долматовой.

Айза Анохина

Также о посте высказался менеджер проектов в основанном Навальным Фонде борьбы с коррупцией Илья Пахомов, который написал, что теперь к отравлению политика стали подключать известных и продажных блогеров.

Интересно, что позже Айза Долматова выложила еще один пост "для политологов", который позже также был удален.

Айза Анохина

Сам Алексей Навальный припомнил момент из интервью Айзы Ксении Собчак, в котором блошерша призналась, что взяла 400 тысяч рублей за пост в поддержку внесения поправок в конституцию.

Позже в сториз Долматова ответила, почему удалила пост про Навального.

Навальный и Долматова

Айза Долматова родилась в Грозном. Настоящая популярность к девушке пришла после знакомства с рэпером Алексеем Долматовым, выступающим под псевдонимом Гуф. В 2014 году пара разошлась.

Напомним, ранее Айза Долматова оскандалилась случайной публикацией фотографии, на которой было изображено интимное место. Снимок гениталий распространился по сети.

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Алексей Навальный, Айза Долматова, Айза Анохина.

Автор:

Телеграф
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