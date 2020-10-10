Скачать
Суббота, 10.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Путин отвлекся: названа причина нового витка войны Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах
Путин отвлекся: названа причина нового витка войны Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах
У больных COVID-19 могут появляться волдыри на ногах: ученые назвали новые симптомы коронавируса
У больных COVID-19 могут появляться волдыри на ногах: ученые назвали новые симптомы коронавируса
Тоня Матвиенко трогательным фото поздравила маму с днем рождения
Тоня Матвиенко трогательным фото поздравила маму с днем рождения
"Я для команды старался": Полузащитник Динамо признался в симуляции в игре за сборную
"Я для команды старался": Полузащитник Динамо признался в симуляции в игре за сборную

Звезда "Интернов" попал в больницу с сильными головными болями

Звезда "Интернов" попал в больницу с сильными головными болями
Обновлено 16:50 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Дмитрий Шаракоис, сыгравший Бориса Левина в сериале "Интерны", в Лондоне попал в больницу с подозрением на инсульт.

34-летний российский актер Дмитрий Шаракоис был срочно госпитализирован в Лондоне, сообщает издание Teleprogramma.

По словам мужчины, он сам вызвал скорую, потому что заподозрил у себя инфаркт или инсульт. Актер отметил, что долгое время чувствовал недомогание и сильные головные боли.

Как признался Шаракоис, на протяжении четырех часов он страдал от сильной пульсации в голове и сердце.

Дмитрий Шаракоис

Пока британские медики не могут определить диагноз актера. Дмитрий должен будет сдать все необходимые анализы и пройти дополнительные обследования.

Отметим, что Дмитрий Шаракоис уже два года живет в Лондоне, где он работает официантом. После исполнения роли Бориса Левина в комедийном ситкоме "Интерны", актер больше не получал выгодных предложений о работе. В 2014 году Шаракоис снялся в ремейке комедии 1966 года Леонида Гайдая "Кавказская пленница", но картина получила множество негативных отзывов и критики. Сам Дмитрий не планирует покидать актерскую работу, но пока намерен жить в Европе.

Как ранее сообщал "Телеграф", известный музыкант Богдан Титомир устроил скандал в новом выпуске YouTube шоу "Что было дальше". Его поведение в проекте уже раскритиковали.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Больница, Интерны, Денис Шаракоис.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Три сценария для Карабаха: чем закончится очередной виток войны между Арменией и Азербайджаном
02 В Днепре нашли застреленным врача больницы Мечникова: детали и фото с места происшествия
03 Запасайтесь наличными: банкоматы и терминалы «ПриватБанка» временно прекратят работу
04 Покровская родительская суббота: что нельзя делать в этот день
05 Наступила зеркальная дата 10.10.2020: что нужно успеть сделать в этот день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
С погодой повезет не всем: где ожидать дождей в выходные 10 и 11 октября
С погодой повезет не всем: где ожидать дождей в выходные 10 и 11 октября
Во Львове умер известный украинский поэт и драматург Николай Петренко
Во Львове умер известный украинский поэт и драматург Николай Петренко
Запасайтесь наличными: банкоматы и терминалы «ПриватБанка» временно прекратят работу
Запасайтесь наличными: банкоматы и терминалы «ПриватБанка» временно прекратят работу
Звезда &quot;Интернов&quot; попал в больницу с сильными головными болями
Звезда "Интернов" попал в больницу с сильными головными болями
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь