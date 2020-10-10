Звезда "Интернов" попал в больницу с сильными головными болями

Дмитрий Шаракоис, сыгравший Бориса Левина в сериале "Интерны", в Лондоне попал в больницу с подозрением на инсульт.

34-летний российский актер Дмитрий Шаракоис был срочно госпитализирован в Лондоне, сообщает издание Teleprogramma.

По словам мужчины, он сам вызвал скорую, потому что заподозрил у себя инфаркт или инсульт. Актер отметил, что долгое время чувствовал недомогание и сильные головные боли.

Как признался Шаракоис, на протяжении четырех часов он страдал от сильной пульсации в голове и сердце.

Пока британские медики не могут определить диагноз актера. Дмитрий должен будет сдать все необходимые анализы и пройти дополнительные обследования.

Отметим, что Дмитрий Шаракоис уже два года живет в Лондоне, где он работает официантом. После исполнения роли Бориса Левина в комедийном ситкоме "Интерны", актер больше не получал выгодных предложений о работе. В 2014 году Шаракоис снялся в ремейке комедии 1966 года Леонида Гайдая "Кавказская пленница", но картина получила множество негативных отзывов и критики. Сам Дмитрий не планирует покидать актерскую работу, но пока намерен жить в Европе.

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