Мадонна покрасилась в розовый в поддержку Байдена: похоже, ее фанаты проголосуют за Трампа

Американская поп-певица Мадонна продемонстрировала фанатам новый образ.

Мадонна заявила о поддержке демократа Джо Байдена на выборах президента в США, из-за чего покрасила волосы в розовый цвет.

"Три лица девушки, которая только что проголосовала! Люди, выходите и берите на себя ответственность", - написала певица у себя в Instagram.

Впрочем, у фанатов певицы возникли смешанные чувства относительно ее нового образа.

Среди многочисленных комментариев в теплыми словами, нашлись и те, кому смена имиджа пришлась не по душе:

"Что случилось с твоими скулами? Не хорошо, Мадонна. Не хорошо"

"Может ты прекратишь подкачивать губы"

"Мадонна упорно пытается отсрочить старость"

Также в комментариях наблюдается наплыв сторонников действующего президента США Дональда Трампа.

Как известно, президента США должны выбрать 2 ноября. Ожесточенная борьба развернулась между демократами во главе с Байденом и Харрис и республиканцами Трампом и Пенсом.