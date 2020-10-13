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Мадонна покрасилась в розовый в поддержку Байдена: похоже, ее фанаты проголосуют за Трампа

Мадонна покрасилась в розовый в поддержку Байдена: похоже, ее фанаты проголосуют за Трампа
Обновлено 03:01 Сегодня Телеграф
Американская поп-певица Мадонна продемонстрировала фанатам новый образ.

Мадонна заявила о поддержке демократа Джо Байдена на выборах президента в США, из-за чего покрасила волосы в розовый цвет. 

"Три лица девушки, которая только что проголосовала! Люди, выходите и берите на себя ответственность", - написала певица у себя в Instagram. 

 
 
 
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The 3 faces of a girl who just Voted!! Get out there and take responsibility people!! #bidenharris2020

Публикация от Madonna (@madonna)

 

Впрочем,  у фанатов певицы возникли смешанные чувства относительно ее нового образа.

Среди многочисленных комментариев в теплыми словами, нашлись и те, кому смена имиджа пришлась не по душе:

"Что случилось с твоими скулами? Не хорошо, Мадонна. Не хорошо"

"Может ты прекратишь подкачивать губы"

"Мадонна упорно пытается отсрочить старость"

Также в комментариях наблюдается наплыв сторонников действующего президента США Дональда Трампа. 

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Как известно, президента США должны выбрать 2 ноября. Ожесточенная борьба развернулась между демократами во главе с Байденом и Харрис и республиканцами Трампом и Пенсом. 

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Мадонна, Джо Байден, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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