Мадонна покрасилась в розовый в поддержку Байдена: похоже, ее фанаты проголосуют за Трампа

Мадонна заявила о поддержке демократа Джо Байдена на выборах президента в США, из-за чего покрасила волосы в розовый цвет.
"Три лица девушки, которая только что проголосовала! Люди, выходите и берите на себя ответственность", - написала певица у себя в Instagram.
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The 3 faces of a girl who just Voted!! Get out there and take responsibility people!! #bidenharris2020
Впрочем, у фанатов певицы возникли смешанные чувства относительно ее нового образа.
Среди многочисленных комментариев в теплыми словами, нашлись и те, кому смена имиджа пришлась не по душе:
"Что случилось с твоими скулами? Не хорошо, Мадонна. Не хорошо"
"Может ты прекратишь подкачивать губы"
"Мадонна упорно пытается отсрочить старость"
Также в комментариях наблюдается наплыв сторонников действующего президента США Дональда Трампа.
Как известно, президента США должны выбрать 2 ноября. Ожесточенная борьба развернулась между демократами во главе с Байденом и Харрис и республиканцами Трампом и Пенсом.