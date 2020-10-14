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Среда, 14.10.2020
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Ольга Фреймут оказалась правнучкой расстрелянного воина УПА

Ольга Фреймут оказалась правнучкой расстрелянного воина УПА
Обновлено 12:17 Сегодня Телеграф Фото: facebook
14 октября - это не только день День защитника Украины и день Покровы Пресвятой Богородицы. Именно 14 октября 1942 года была создана Украинская повстанческая армия.

В честь этих больших праздников, украинская телеведущая Ольга Фреймут на своих страницах в социальных сетях рассказала своим подписчикам семейную тайну, которая напрямую связана с одним из сегодняшних торжеств.

Оля Фреймут опубликовала несколько снимков в традиционных украинских костюмах. На первом фото изображена ее старшая дочь - Злата, на втором - она сама, а на третьем фото телеведущая показала своих бабушку и дедушку. Ведущая сообщила, что отец ее дедушки был воином УПА, который был жестоко убит.

"На фото - Злата та мої літні бабуся Юлія і дідусь Микола, тато Михайло якого був воїном УПА. Його жорстоко розстріляли на очах родини" - написала Ольга.


Спустя буквально час с момента публикации телеведущая удалила пост из Инстаграма, однако снимки сохранились на ее страничке в Фейсбуке

Отметим, что в публикации для Инстаграма, ведущая добавила, что эти снимки были сделаны украинским фэшн-фотографом Соней Плакидюк для книги с народоведения, которую готовит издательство Ольги Фреймут.

Ранее, "Телеграф" писал о неожиданном заявлении Ольги Фреймут в отношении к ее бывшему коллеге по программе "Подъем" Сергее Притуле. 

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Телеведущая, Ольга Фреймут, Оля Фреймут.

Автор:

Телеграф
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