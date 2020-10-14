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Новый роман Беллы Хадид: модель встречается с внуком Джека Николсона

Новый роман Беллы Хадид: модель встречается с внуком Джека Николсона
Обновлено 15:42 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Американская супермодель тайно встречается с внуком голливудской иконы Джека Николсона - 21-летним Дьюком Николсоном.

Зарубежные СМИ сообщают, что пара вместе уже несколько недель. Предположительно их отношения закрутились в конце сентября. Именно тогда пара и познакомилась - во время поездки в Нью-Йорк.

Также, инсайдеры добавляют, что перед тем, как отправиться праздновать свой день рождение с подругами, Белла провела романтический уикенд с Николсоном.

 
 
 
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Дьюк Николсон - сын дизайнера Дженнифер Николсон, дочери Джека Николсона и Сандры Найт. Парень является начинающим актером. В 2019 году он сыграл роль в фильме ужасов Джордана Пила "Мы". А также позировал для обложки нового альбома певицы Ланы Дель Рей - Norman F-king Rockwell.

 
 
 
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Вскоре, Дьюка можно будет увидеть в фильме "Страна мечт", в котором он играет вместе с Гэри Олдманом и Арми Хаммером.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что старшая сестра Беллы - модель Джиджи Хадид и ее бойфренд, певец Зейн Малик, стали родителями первенца.

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Все по теме:

Отношения, Модель, Белла Хадид.

Автор:

Телеграф
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