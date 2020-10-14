Новый роман Беллы Хадид: модель встречается с внуком Джека Николсона

Американская супермодель тайно встречается с внуком голливудской иконы Джека Николсона - 21-летним Дьюком Николсоном.

Зарубежные СМИ сообщают, что пара вместе уже несколько недель. Предположительно их отношения закрутились в конце сентября. Именно тогда пара и познакомилась - во время поездки в Нью-Йорк.

Также, инсайдеры добавляют, что перед тем, как отправиться праздновать свой день рождение с подругами, Белла провела романтический уикенд с Николсоном.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от MEE (@mindseyeentertainment) 14 Окт 2020 в 1:46 PDT

Дьюк Николсон - сын дизайнера Дженнифер Николсон, дочери Джека Николсона и Сандры Найт. Парень является начинающим актером. В 2019 году он сыграл роль в фильме ужасов Джордана Пила "Мы". А также позировал для обложки нового альбома певицы Ланы Дель Рей - Norman F-king Rockwell.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lana Del Rey (@lanadelrey) 31 Июл 2019 в 9:23 PDT

Вскоре, Дьюка можно будет увидеть в фильме "Страна мечт", в котором он играет вместе с Гэри Олдманом и Арми Хаммером.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что старшая сестра Беллы - модель Джиджи Хадид и ее бойфренд, певец Зейн Малик, стали родителями первенца.