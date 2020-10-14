Любовница Брэда Питта показала упругую грудь и свела с ума поклонников (фото)

Известная немецкая модель Николь Потуральски, которой приписывают роман с Брэдом Питтом, показала себя и призналась, что соскучилась по путешествиям.

27-летняя модель Николь Потуральски с каждым днем становится все откровеннее.

Так, на своей официальной странице в Инстаграме девушка выложила фото, для которого позировала с обнаженными плечами в черном купальнике. При этом Потуральски оперлась о тумбочку, а за ее спиной висит стильное овальное зеркало.

"Уютное дождливое утро. Как сильно я скучаю по путешествиям, особенно в те времена...", - подписала Николь фото.

View this post on Instagram A post shared by Nico (@nico.potur) on Oct 14, 2020 at 2:12am PDT

Подписчики модели поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии: "Королева", "Какая малышка", "Этот купальник потрясающий, как и ты".

Напомним, о возможном романе между Брэдом Питтом и немецкой моделью Николь Потуральски стали говорить после того, как в конце августа актер привез модель в свое поместье на юге Франции. Исходя из сообщений мировых СМИ, Питт познакомился с Потуральски в прошлом году в Берлине. После отдыха во Франции, знаменитостей вместе больше не видели.