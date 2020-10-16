Вера Брежнева засветила пупок (фото)

Вера Брежнева порадовала поклонников откровенным снимком из примерочной. Исполнительница одела черное боди с вырезом на животе и подчеркнула длину стройных ножек.
"Обожаю, когда в примерочных хороший свет. Сразу видишь, что занимаешься спортом не зря", - написала Брежнева на своей страничке в Instagram.
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Обожаю, когда в примерочных хороший свет. Сразу видишь, что занимаешься спортом не зря) зашла в любимый @ttswtrs
За час фото собрало почти 45 тысяч лайков и полтысячи комментариев.
"Вера Викторовна. Вот это мотивация!", - написала под фото Елена Блиновская.
Пользователи также отметили красоту певицы:
"Снова у меня смартфон перегрелся от твоей красивой фигуры", "Интересно, а новый клип будет таким же жарким, как и фото?", "Богическая", "Я бы женился".
Однако нашлись и те, которым не понравился внешний вид артистки:
"Возраст заметен и не только внешне", "Смотреть на на что", "Наденьте штаны и не позорьтесь", "Кадр неудачный".
Ранее Телеграф сообщал, что турецкие СМИ перепутали Елену Зеленскую с Верой Брежневой.