Вера Брежнева засветила пупок (фото)

38-летняя украинская певица, актриса и телеведущая Вера Брежнева всколыхнула Instagram полуголым снимком.

Вера Брежнева порадовала поклонников откровенным снимком из примерочной. Исполнительница одела черное боди с вырезом на животе и подчеркнула длину стройных ножек.

"Обожаю, когда в примерочных хороший свет. Сразу видишь, что занимаешься спортом не зря", - написала Брежнева на своей страничке в Instagram.

За час фото собрало почти 45 тысяч лайков и полтысячи комментариев.

"Вера Викторовна. Вот это мотивация!", - написала под фото Елена Блиновская.

Пользователи также отметили красоту певицы:

"Снова у меня смартфон перегрелся от твоей красивой фигуры", "Интересно, а новый клип будет таким же жарким, как и фото?", "Богическая", "Я бы женился".

Однако нашлись и те, которым не понравился внешний вид артистки:

"Возраст заметен и не только внешне", "Смотреть на на что", "Наденьте штаны и не позорьтесь", "Кадр неудачный".

Ранее Телеграф сообщал, что турецкие СМИ перепутали Елену Зеленскую с Верой Брежневой.