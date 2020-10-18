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Королева Елизавета II помиловала осужденного за убийство мужчину

Королева Елизавета II помиловала осужденного за убийство мужчину
Обновлено 14:52 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com
Королева Великобритании Елизавета II даровала свободу 42-летнему Стивену Галланту, который был осужден за убийство пожарного.

Стивена Галланта осудили в 2005 году на 17 лет тюрьмы, однако за свой героизм мужчина получил освобождение на 10 месяцев раньше. 29 ноября 2019 года Галлант получил разрешение выйти из мест заключения для участия в реабилитационном мероприятии для арестованных.

Также в этот день 28-летний Усман Хан напал на группу людей на Лондонском мосту. Недалеко от моста оказался и 42-летний Галлант. 

У мужчины с собой был бивень нарвала (морского млекопитающего из отряда китовых), при помощи которого Стивен помог остановить вооруженного Усмана Хана до прибытия полиции. После террориста ликвидировали.

В результате "чрезвычайно смелых действий" Галланта монарх решила применить редко используемую королевскую прерогативу помилования и отпустить мужчину раньше.

Слева на фото — Стивен Галлант, а справа — жертва теракта в Лондоне Джек Меррит

Отметим, что семья убитого пожарного поддержала решение Елизаветы II. Как сказал сын убитого, поступок Галланта показывает, что люди могут меняться.

Ранее "Телеграф" писал, что Ее Величество впервые за время пандемии покинула свою резиденцию в Виндзорском замке - причиной стали секретные данные про Новичок и коронавирус.

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Королева, Королевская семья, Елизавета II.

Автор:

Телеграф
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