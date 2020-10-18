Королева Елизавета II помиловала осужденного за убийство мужчину

Королева Великобритании Елизавета II даровала свободу 42-летнему Стивену Галланту, который был осужден за убийство пожарного.

Стивена Галланта осудили в 2005 году на 17 лет тюрьмы, однако за свой героизм мужчина получил освобождение на 10 месяцев раньше. 29 ноября 2019 года Галлант получил разрешение выйти из мест заключения для участия в реабилитационном мероприятии для арестованных.

Также в этот день 28-летний Усман Хан напал на группу людей на Лондонском мосту. Недалеко от моста оказался и 42-летний Галлант.

У мужчины с собой был бивень нарвала (морского млекопитающего из отряда китовых), при помощи которого Стивен помог остановить вооруженного Усмана Хана до прибытия полиции. После террориста ликвидировали.

В результате "чрезвычайно смелых действий" Галланта монарх решила применить редко используемую королевскую прерогативу помилования и отпустить мужчину раньше.

Слева на фото — Стивен Галлант, а справа — жертва теракта в Лондоне Джек Меррит

Отметим, что семья убитого пожарного поддержала решение Елизаветы II. Как сказал сын убитого, поступок Галланта показывает, что люди могут меняться.

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