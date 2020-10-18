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"А давай коротко и бреем виски?!": Оля Цибульская рассказала о новом имидже

"А давай коротко и бреем виски?!": Оля Цибульская рассказала о новом имидже
Обновлено 18:45 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Недавно Оля Цибульская шокировала фанатов сменой имиджа - певица очень коротко постриглась.

В интервью Екатерине Осадчей для ее программы "Светская жизнь" Оля поделилась причиной такого решения.

Девушка объясняет столь кардинальные изменения в своем имидже так: "Мне уже не 30, но еще не 40. Именно поэтому захотелось что-то в себе изменить".

 
 
 
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Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

И так кстати вернулась в столицу парикмахер Цибульской. Приехав к ней Оля вообще хотела и вовсе сбрить виски, однако стилист переубедила звезду, и и итоге получилась та стрижка, которую мы сейчас видим. 

Также, знаменитость отмечает, что она начала любить себя такой еще больше, и сейчас даже нравится себе на фотографиях гораздо больше, чем раньше.

Ранее, "Телеграф" писал о секретах правильного восстановления перед тяжелыми рабочими буднями от певицы Насти Каменских.

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Певица, Имидж, Оля Цибульская.

Автор:

Телеграф
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