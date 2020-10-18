"Развлеклись, как могли": как прошла первая годовщина свадьбы Дмитрия Комарова и Александры Кучеренко

Украинские телеведущие Дмитрий Комаров и Александра Кучеренко год назад тайно отпраздновали свою свадьбу.

Свою первую годовщину семейной жизни Дима и Саша решили отметить экзотично и устроили индийскую вечеринку. Об этом рассказала молодая супруга в интервью Кате Осадчей для программы "Светская жизнь".

Девушка примерила для годовщины белое индийское платье, которое Дмитрий привез из одной из своих экспедиций по Индии. А сам был в белых брюках, белой рубашке и яркой жилетке, которую также привез из Индии.

"Разрисовали руки, одели серьги, все было, как надо! И кухня, конечно, тоже индийская. Мы развлеклись, как могли" - восторженно рассказала Александра.

Так, как первую годовщину называют ситцевой свадьбой, Саша решила подарить своему супругу вышиванку. Девушка считает, что вышиванка сможет сохранить все их теплые совместные воспоминания и будет с Дмитрием всю их долгую семейную жизнь.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о долгожданной свадьбе украинского шоумена Владимира Остапчука и его невесты Кристины Горняк.