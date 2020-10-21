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Не хватало Верки Сердючки: Леся Никитюк рассказала, как отпраздновала день рождения

Не хватало Верки Сердючки: Леся Никитюк рассказала, как отпраздновала день рождения
Обновлено 12:33 Сегодня Телеграф Фото: instagram
19 октября Леся Никитюк отметила свое 33 день рождения. Знаменитость рассказала, что в этом году отметила праздник по тихому - в кругу родных и близких.

На своей страничке в Инстаграме леди Ле разместила яркие снимки с огромным количеством цветов и шариков и коротко написала, как отмечала свое 33-летие. 

В этом году знаменитость решила не закатывать больших вечеринок и отправилась в свой родной город Хмельницкий. Этот день рождения Леся решила провести а кругу своей семьи. телеведущая отметила, что это был день рождения ее мечты.

"Дом, салат "Шуба", родные и близкие. Не хватало конешно Веры Сердючки, но в следующем году. Эх, закатим вечеруху",  - подписала пост Никитюк.

Леся Ивановна предстала на снимках в ярко-розовом свитере, коротеньком черном топе и укороченных джинсах с Микки-Маусами. Ровные волосы, нежный макияж и широкая улыбка телеведущей только дополнили ее образ. И конечно же, на снимке присутствует и любимец леди Ле - ее песик Рафаэль.

 
 
 
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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

 

В комментариях под снимками знаменитость продолжали поздравлять с праздником как ее подписчики, так и звездные коллеги и друзья. Среди оставленных комментариев можно заметить поздравления от украинской рэперши Alyona Alyona и ведущей Нового канала Елены-Кристины Лебедь. 

Выделилась и певица Оля Полякова, которая посоветовала на день рождение заказывать не Сердючку, а Полякову, ведь это сейчас модно. На ее комментарий Леся ответила, что Полякова была на прошлом дне рождения, что может доказать видео.

Ранее "Телеграф" писал, о том, что Леся Никитюк решила отдохнуть от работы и взять паузу.

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Ведущая, Леся Никитюк.

Автор:

Телеграф
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