Обнаженная грудь и темная помада: звезда сериала "Крепостная" предстала в откровенном наряде

Исполнительница роли Натали Дорошенко в драме "Крепостная" опубликовала снимок, на котором предстала в сексуальном образе.

На своей странице в Инстаграм актриса разместила несколько снимком в откровенном образе. Девушка предстала в коротеньких черных шортах и бежевом оверсайз-пиджаке на голое тело. Дополнила образ Анны темная красная помада.

Девушка соблазнительно прикусила указательный палец и томно смотрит в сторону.

"Такое настроение. И извечный выбор — цвет или ч/б?", - написала актриса под снимками.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anna Sagaidachnaya (Tretiak) (@annasagaidachnaya) 21 Окт 2020 в 3:25 PDT

Поклонники пришли в восторг от образа актрисы, засыпав ее комплиментами в комментариях. "Идеальная", "Превосходная", "Самая крутая и красивая актриса", "Вау, шикарная женщина", "Какая красотища" - пишут фанаты.

Ранее, "Телеграф" писал, что новый снимок Веры Брежневой вызвал волну критики у ее фанатов.