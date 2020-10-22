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Обнаженная грудь и темная помада: звезда сериала "Крепостная" предстала в откровенном наряде

Обнаженная грудь и темная помада: звезда сериала "Крепостная" предстала в откровенном наряде
Обновлено 16:43 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Исполнительница роли Натали Дорошенко в драме "Крепостная" опубликовала снимок, на котором предстала в сексуальном образе.

На своей странице в Инстаграм актриса разместила несколько снимком в откровенном образе. Девушка предстала в коротеньких черных шортах и бежевом оверсайз-пиджаке на голое тело. Дополнила образ Анны темная красная помада.

Девушка соблазнительно прикусила указательный палец и томно смотрит в сторону. 

"Такое настроение. И извечный выбор — цвет или ч/б?", - написала актриса под снимками.

 
 
 
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Публикация от Anna Sagaidachnaya (Tretiak) (@annasagaidachnaya)

Поклонники пришли в восторг от образа актрисы, засыпав ее комплиментами в комментариях. "Идеальная", "Превосходная", "Самая крутая и красивая актриса", "Вау, шикарная женщина", "Какая красотища" - пишут фанаты.

Ранее, "Телеграф" писал, что новый снимок Веры Брежневой вызвал волну критики у ее фанатов.

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Актриса, Крепостная, Анна Сагайдачная.

Автор:

Телеграф
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