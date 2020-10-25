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Улыбайтесь почаще: Настя Каменских порадовала фанов новым снимком в купальнике

Улыбайтесь почаще: Настя Каменских порадовала фанов новым снимком в купальнике
Обновлено 12:59 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Настя Каменских – одна их самых ярких звезд украинского шоу-бизнеса. 33-летняя певица часто публикует откровенные снимки на своей страничке в Инстаграм.

25 октября не стало исключением и на странице в соц сети артистки появился пикантный снимок в мокром купальнике, который был сделан во время путешествия в Турцию с мужем – Потапом.

На фото Каменских предстала в открытом желтом бикини под душем на открытом воздухе на фоне живописного пейзажа. Такой наряд отлично продемонстрировал подтянутую фигуру артистки. Настя не стесняется показывать свою естественную красоту, поэтому на снимке она без макияжа.

«Согревайте себя и своих близких — улыбайтесь почаще», — написала в посте знаменитость, отметив, что сохранила эти снимки, чтобы осенью передавать такое же солнечное и теплое настроение.

 
 
 
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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Многие поклонники артистки отметили, что у нее потрясающая фигура, которая уже начинает напоминать фигуру Ким Кардашьян – «Секси», «Классная», «Фигура отпад», «Прекрасна», «Фигура клас».

Однако не все подписчики одинакового мнения о новом снимке. «Шо за срам она скидывает? Люди опомнитесь», «Что заставляет успешную, замужнюю женщину постоянно оголяться?», «О Настюха поправилась.....часом не беременна..?» - пишут пользователи.

 

Ранее, «Телеграф» писал, что Настя Каменских поделилась архивными снимками, на которых ей 17 лет.

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Настя Каменских, Снимки, Певица.

Автор:

Телеграф
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