Подбирайте, пожалуйста, слова: Маше Фокиной не понравилось, как называют ее дедушку

Внучка Витольда Фокина певица Маша Фокина очень любит своего дедушку, о чем не устает писать на своих страницах в соцсетях.

26 октября на своей страничке в Фейсбуке девушка опубликовала пост, в котором обратилась к журналистам. Причиной возмущений Маши стало то, что на одном из украинских сайтов вышла новость, в которой Витольда Фокина назвали "дедом".

В своем посте Фокина настоятельно попросила не называть так своего дедушку и вообще подбирать слова, когда пишут о таком человеке, как Витольд Павлович.

"Дедом вы можете называть только своего родственника, а не первого премьер-министра Украины. Подбирайте, пожалуйста, слова, когда вы пишете о таких людях, как Витольд Павлович Фокин" - написала певица.

Также, девушка отметила, что Фокина не увольняли из ТКГ. Маша утверждает, что решение уйти было принято самим Витольдом Павловичем.

"Уволить могут только в том случае, если платят зарплату. Это было его решение" – написала Фокина.

Ранее, в день рождения Витольда Фокина, 25 октября, Маша опубликовала милый снимок с дедушкой, в котором поздравила его и отметила, что очень им гордиться.

Посмотреть эту публикацию в Instagram С Днём рождения, дедуля!! Самый мудрый человек Я горжусь тобой!!!!! Публикация от (@mashafokina) 25 Окт 2020 в 8:45 PDT

Также, "Телеграф" рассказывал, как Маша Фокина отреагировала на скандал со своим дедушкой по поводу увольнения из ТКГ.