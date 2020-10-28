Длинноволосый Киану Ривз в прошлом: актер сменил имидж ради "Матрицы 4"

Актер Киану Ривз уже полюбился своим фанам с длинными волосами, однако ради съемок в четвертой части «Матрицы» артист решился на кардинальные изменения и сделал ультракороткую стрижку.

Папарацци поймали актера в Германии, именно там проходят съемки продолжения франшизы.

Киану Ривз состриг свою длинную шевелюру и на снимках появился с короткой стрижкой и без бороды. Его новый образ очень напоминает того Киану, который впервые появился в 1999 году в первой части «Матрицы».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Keanu Reeves (@keanu_reeevesss) 26 Окт 2020 в 10:07 PDT

Поклонники актера сразу же разнесли фото по фан-страничках, сравнивая Нео из первой части и Киану сейчас.

Ранее, «Телеграф» писал, что Киану Ривз рассказал, почему согласился поучаствовать в съемках фильма "Матрица 4".