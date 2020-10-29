Известный шеф-повар Евгений Клопотенко отшил пропагандистов Путина: в сети активно шутят

Кулинарный эксперт и шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал своим подписчикам занимательную историю о том, как его просили дать интервью представители российского телевидения.

Об этом повар написал на своей страничке в Фейсбуке.

Продюсер одной из программ на росТВ написала сообщение Евгению с просьбой записать с ним интервью на тему о борще, украинской идентичности и будущем Украины. Клопотенко решил отказаться от этого предложения, так как считает, что лучше никому со стороны России никаких комментариев не давать, ведь это то же самое что дать врагу оружие, в этом случае информационное.

«А как работает эта схема: Россия получает комментарии от украинской стороны, искажает эту информацию, создает очередную пропаганду и направляет ее против нас самих» - пишет Клопотенко.

Шеф-повар отметил, что круто конечно, что Россию беспокоит утверждения борща в Украине на официальном уровне, однако русские, говорящие на тему украинской идентичности - это смешно.

Подписчики Клопотенка присоединились к мнению повара и активно шутят в комментариях – «вероятно, они хотели узнать, есть ли у нас в меню жареные младенцы», «Хай щі лаптями сьорбають)», «Ну то класс... Можно відправити їм фільм "Борщ" Хай дивляться», «А вообще да, скажи, что интервью возможно в обмен на Крым и Донбасс».

Ранее, «Телеграф» писал, что Ксения Мишина заинтриговала зрителей некоторыми подробностями нового выпуска реалити "Холостячка".