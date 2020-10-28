Ксения Мишина заинтриговала поклонников фото первого свидания на шоу "Холостячка"

23 октября на СТБ стартовал долгожданный проект "Холостячка", главной героиней которого стала украинская актриса Ксения Мишина.
28 октября, на своей страничке в Инстаграм Ксения опубликовала интригующий пост, в котором показала снимок со своего первого свидания на проекте. А также поделилась некоторыми подробностями нового выпуска.
Во втором выпуске Ксения посетит первые свидания, которые приготовили для нее участники. Актрисе пришлось выбирать на какое же из ни пойти, однако делала это в слепую.
«Я не знала, какое свидание какому участнику принадлежало. Доверилась интуиции)» - написала Мишина, отметив что первое свидание было потрясающим.
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Хочу вас заинтриговать - это мое первое свидание в проекте! Уже на второй неделе участники придумали множество идей для свиданий, но я смогла выбрать только несколько. Я не знала, какое свидание какому участнику принадлежало. Доверилась интуиции) Как думаете, с кем состоится мое первое свидание? Могу с уверенностью сказать - оно было потрясающим ) О таком свидании точно мечтает каждая девочка. #холостячка
Ранее, «Телеграф» рассказывал о впечатлениях Ксении Мишиной от первого выпуска.