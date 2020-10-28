Скачать
Среда, 28.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Дубинский сообщил о смерти мэра Борисполя Анатолия Федорчука
Дубинский сообщил о смерти мэра Борисполя Анатолия Федорчука
Под Харьковом произошло смертельное ЧП на газораспределительной станции: фото и первые детали
Под Харьковом произошло смертельное ЧП на газораспределительной станции: фото и первые детали
Школьница до смерти заморозила своего новорожденного ребенка в морозильной камере
Школьница до смерти заморозила своего новорожденного ребенка в морозильной камере
Усик пригрозил Джошуа потерей чемпионского пояса
Усик пригрозил Джошуа потерей чемпионского пояса

Ксения Мишина заинтриговала поклонников фото первого свидания на шоу "Холостячка"

Ксения Мишина заинтриговала поклонников фото первого свидания на шоу "Холостячка"
Обновлено 14:10 Сегодня Телеграф Фото: instagram

23 октября на СТБ стартовал долгожданный проект "Холостячка", главной героиней которого стала украинская актриса Ксения Мишина.

28 октября, на своей страничке в Инстаграм Ксения опубликовала интригующий пост, в котором показала снимок со своего первого свидания на проекте. А также поделилась некоторыми подробностями нового выпуска.

Во втором выпуске Ксения посетит первые свидания, которые приготовили для нее участники. Актрисе пришлось выбирать на какое же из ни пойти, однако делала это в слепую.

«Я не знала, какое свидание какому участнику принадлежало. Доверилась интуиции)» - написала Мишина, отметив что первое свидание было потрясающим.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Хочу вас заинтриговать - это мое первое свидание в проекте! Уже на второй неделе участники придумали множество идей для свиданий, но я смогла выбрать только несколько. Я не знала, какое свидание какому участнику принадлежало. Доверилась интуиции) Как думаете, с кем состоится мое первое свидание? Могу с уверенностью сказать - оно было потрясающим ) О таком свидании точно мечтает каждая девочка. #холостячка

Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)

Ранее, «Телеграф» рассказывал о впечатлениях Ксении Мишиной от первого выпуска.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Шоу, Холостячка, Ксения Мишина.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итальянец убил свою жену украинку молотком, пока она спала: подробности трагедии
02 Ученые завершили крупнейшее исследование антител к коронавирусу и у них плохие новости
03 На Филиппинах петух убил полицейского
04 Трусость Путина приблизила дворцовый переворот в России, - Леонид Гозман
05 Смогут позволить не все: сколько придется выложить за пользование интернетом Starlink
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Идет «война городов»: появилась подробная карта боев в Нагорном Карабахе
Идет «война городов»: появилась подробная карта боев в Нагорном Карабахе
Нарушение правил полетов и плохая подготовка экипажа: названы причины крушения Ан-26 под Харьковом
Нарушение правил полетов и плохая подготовка экипажа: названы причины крушения Ан-26 под Харьковом
Пункт пропуска в Станице Луганской останется закрытым до середины ноября
Пункт пропуска в Станице Луганской останется закрытым до середины ноября
В Киеве прогремел взрыв в коллекторе, много пострадавших: фото ЧП
В Киеве прогремел взрыв в коллекторе, много пострадавших: фото ЧП
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь