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Ксения Мишина разоткровенничалась о дебюте в шоу "Холостячка"
Ксения Мишина разоткровенничалась о дебюте в шоу "Холостячка"

Ксения Мишина разоткровенничалась о дебюте в шоу "Холостячка"

Ксения Мишина разоткровенничалась о дебюте в шоу "Холостячка"
Обновлено 17:30 Сегодня Телеграф Фото: instagram Ксении Мишиной

23 октября на телеканале СТБ показали первый выпуск самого романтического проекта страны "Холостячка", где главной героиней стала украинская актриса театра и кино Ксения Мишина. Как прошла первая вечеринка шоу - узнайте на сайте "Телеграф".

Звезда сериала "Крепостная" недавно призналась, что чувствовала во время первого знакомства с участниками проекта.

"Ну что, ура, вот мы и начали! Первая вечеринка холостячки прошла, моему волнению не было предела! Заметили? Но я старалась держаться, ведь мне выпала такая ответственная миссия!", - отметила у себя на странице в Инстаграм Мишина.

 
 
 
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Также Ксения рассказала, как ей удалось разглядеть в ухажерах действительно достойных претендентов на свое сердце.

"Я как-будто чувствовала за собой всех вас, тех, кто не готов идти на компромиссы, тех, кто знает чего достойны и ищет свою любовь!" - призналась актриса.

 
 
 
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"Холостячка" с Ксенией Мишиной: кто поразил актрису на первой же вечеринке

Кроме этого, главная героиня проекта подчеркнула, что на протяжении первого эфира ее одолевали разные чувства, но она не сомневалась в правильности своих решений: "Чувства и мотивы других были кристально очевидными для меня, я прям как детектор считывала неестественность или наоборот истинное волнение!"

Как ранее писал "Телеграф", поклонники нового формата шоу "Холостячка" нелестно отозвались об участниках проекта.

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Холостячка, Ксения Мишина.

Автор:

Телеграф
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