Ксения Мишина разоткровенничалась о дебюте в шоу "Холостячка"

23 октября на телеканале СТБ показали первый выпуск самого романтического проекта страны "Холостячка", где главной героиней стала украинская актриса театра и кино Ксения Мишина. Как прошла первая вечеринка шоу - узнайте на сайте "Телеграф".
Звезда сериала "Крепостная" недавно призналась, что чувствовала во время первого знакомства с участниками проекта.
"Ну что, ура, вот мы и начали! Первая вечеринка холостячки прошла, моему волнению не было предела! Заметили? Но я старалась держаться, ведь мне выпала такая ответственная миссия!", - отметила у себя на странице в Инстаграм Мишина.
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Также Ксения рассказала, как ей удалось разглядеть в ухажерах действительно достойных претендентов на свое сердце.
"Я как-будто чувствовала за собой всех вас, тех, кто не готов идти на компромиссы, тех, кто знает чего достойны и ищет свою любовь!" - призналась актриса.
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Кроме этого, главная героиня проекта подчеркнула, что на протяжении первого эфира ее одолевали разные чувства, но она не сомневалась в правильности своих решений: "Чувства и мотивы других были кристально очевидными для меня, я прям как детектор считывала неестественность или наоборот истинное волнение!"
Как ранее писал "Телеграф", поклонники нового формата шоу "Холостячка" нелестно отозвались об участниках проекта.