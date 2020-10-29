Рак оказался сильнее: стало известно о смерти художницы Татьяны Думан

В ночь на 29 октября скончалась известная львовская художница, супруга иконописца Левка Скопа – Татьяна Думан. На момент смерти ей было всего 39 лет.

Жизнь молодой художница забрала глиосаркома – опухоль головного мозга, которую диагностировали у нее летом 2019 года.

Печальную новость о смерти Татьяны сообщила ее сестра Василина Думан на своей страничке в Facebook.

"В 4:30 умерла наша Таня. Если вы хотели как-то нам помочь - переведите средства на кислородные аппараты. Моя девочка пошла к любимому Господу. Нам уже ничего не надо", - написала сестра художницы.

Татьяна Думан уроженка города Николаев, что во Львовской области. С детства мечтала быть дизайнером одежды, однако вскоре поняла, что ее призвание это рисование. Закончила Львовскую академию искусств и получила диплом магистра сакрального искусства.

Татьяна - жена известного художника-иконописца Льва Скопа, с которым она познакомилась в академии. Именно он знакомил студентов с иконами.

Таня и Левко вместе прошли Майдан и вместе с волонтерами возили помощь военным. Вместе с супругом они участвовали в разных проектах, чтобы собрать деньги для ребят на Востоке. За время войны пара собрала более трех миллионов для военных.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что 20 октября умерла советская и российская актриса Ирина Скобцева - мама Федора Бондарчука.