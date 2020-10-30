Писатель Дмитрий Быков третий раз стал отцом в 52 года (фото)

Российский писатель, поэт и оппозиционер Дмитрий Быков сообщил о рождении сына.
Об это он написал в соцсети Facebook.
"Сегодня у нас родился сын", - написал он в соцсети Facebook, прикрепив к посту фотографию с женой.
Дмитрий Быков — автор десятков книг и многочисленных публикаций в газетах и журналах.
Это уже третий брак писателя.
От второго брака с писательницей Ириной Лукьяновой у него осталось двое детей - дочь Евгения и сын Андрей.
С 2019 года женат на прозаике Екатерине Кевхишвили. Примечательно, что Быков старше своей жены на 25 лет.
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