Писатель Дмитрий Быков третий раз стал отцом в 52 года (фото)

Российский писатель, поэт и оппозиционер Дмитрий Быков сообщил о рождении сына.

Об это он написал в соцсети Facebook.

"Сегодня у нас родился сын", - написал он в соцсети Facebook, прикрепив к посту фотографию с женой.

Дмитрий Быков — автор десятков книг и многочисленных публикаций в газетах и журналах.

Это уже третий брак писателя.

От второго брака с писательницей Ириной Лукьяновой у него осталось двое детей - дочь Евгения и сын Андрей.

С 2019 года женат на прозаике Екатерине Кевхишвили. Примечательно, что Быков старше своей жены на 25 лет.

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