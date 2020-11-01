Умерла Галина Филимонова: друг рассказал о последних годах жизни звезды фильма "А зори здесь тихие"

Актриса театра и кино, Заслуженная артистка России Галина Филимонова ушла из жизни 31 октября на 77-м году жизни. Об печальной новости заявил близкий друг актрисы, режиссер Юрий Красовский.

Красовский рассказал изданию 78.ru о том, что это была женщина, которая всегда излучала энергию и не скрывала свой талант.

"Уникальная актриса, замечательный театральный педагог, она была "мамой" курса. Она была вполне самодостаточной актрисой, всегда высказывала очень интересные предложения, откликалась на всё, была необыкновенно эмоциональной, всегда соизмеряла фантазии с реальностью, очень кропотливо работала со студентами", - говорит режиссер.

Кроме этого, Красовский признался, что недавно Филимонова перенесла инсульт, а позже подхватила коронавирусную инфекцию, несмотря на то, что последние годы совсем не выходила из дома.

"Кто-то, видимо, к ней привез", - рассказал Краковский.

Родилась Галина Филимонова 15 октября 1944 года в Ленинграде. С 1970-х служила в театре Русской драмы в Риге. С 1974 работала в Малом драматическом театре.

Играла в таких фильмах, как "Звезды на утреннем небе" (фильм-спектакль - 1989), "Серебряные струны" (1987), "А зори здесь тихие" (фильм-спектакль-1970), "Квадратура круга" (фильм-спектакль-1968) и другие.

Кадр из фильма "А зори здесь тихие"

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