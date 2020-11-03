Звезда сериала "Папиных дочек" Мирослава Карпович обнажилась в новой фотосессии

Российская актриса, сыгравшая Машу в известном сериале «Папины дочки», Мирослава Карпович опубликовала на своей странице в Инстаграм несколько сторис, на которых появилась в откровенном образе.

Девушка показала снимки с новой фотосессии, сделанной в черно-белых тонах. Актриса предстала с новой прической – короткой стрижкой под горшок.

Пикантности образу Маше из «Папиных дочек» добавило позирование топлес – девушка оголила верхнюю часть своего тела. Также, во время фотосессии, Мирослава продемонстрировала отличную растяжку.

Также, снимками с этой фотосессии поделилась и фотограф Мария Кап, которая описала Карпович, как "девушку с большим открытым сердцем, с лучезарной улыбкой и искрящими глазами".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ФОТОГРАФ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ (@maschakap) 2 Ноя 2020 в 8:36 PST

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Мирославу Карпович и Павла Прилучного заметили вместе за покупками, после предполагаемого расставания.