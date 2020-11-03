Звезда сериала "Папиных дочек" Мирослава Карпович обнажилась в новой фотосессии

Российская актриса, сыгравшая Машу в известном сериале «Папины дочки», Мирослава Карпович опубликовала на своей странице в Инстаграм несколько сторис, на которых появилась в откровенном образе.
Девушка показала снимки с новой фотосессии, сделанной в черно-белых тонах. Актриса предстала с новой прической – короткой стрижкой под горшок.
Пикантности образу Маше из «Папиных дочек» добавило позирование топлес – девушка оголила верхнюю часть своего тела. Также, во время фотосессии, Мирослава продемонстрировала отличную растяжку.
Также, снимками с этой фотосессии поделилась и фотограф Мария Кап, которая описала Карпович, как "девушку с большим открытым сердцем, с лучезарной улыбкой и искрящими глазами".
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Ранее, «Телеграф» сообщал, что Мирославу Карпович и Павла Прилучного заметили вместе за покупками, после предполагаемого расставания.