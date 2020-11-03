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Звезда сериала "Папиных дочек" Мирослава Карпович обнажилась в новой фотосессии

Звезда сериала "Папиных дочек" Мирослава Карпович обнажилась в новой фотосессии
Обновлено 14:47 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Российская актриса, сыгравшая Машу в известном сериале «Папины дочки», Мирослава Карпович опубликовала на своей странице в Инстаграм несколько сторис, на которых появилась в откровенном образе.

Девушка показала снимки с новой фотосессии, сделанной в черно-белых тонах. Актриса предстала с новой прической – короткой стрижкой под горшок.

Пикантности образу Маше из «Папиных дочек» добавило позирование топлес – девушка оголила верхнюю часть своего тела. Также, во время фотосессии, Мирослава продемонстрировала отличную растяжку.

Также, снимками с этой фотосессии поделилась и фотограф Мария Кап, которая описала Карпович, как "девушку с большим открытым сердцем, с лучезарной улыбкой и искрящими глазами".

 
 
 
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Публикация от ФОТОГРАФ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ (@maschakap)

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Мирославу Карпович и Павла Прилучного заметили вместе за покупками, после предполагаемого расставания.

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Актриса, Мирослава Карпович.

Автор:

Телеграф
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