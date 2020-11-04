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Идеальный рецепт: принц Чарльз выпустил органический джин с новым вкусом

Идеальный рецепт: принц Чарльз выпустил органический джин с новым вкусом
Обновлено 14:38 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Наследник королевского престола принц Чарльз уже несколько лет выпускает Хайгроувский джин. Вдохновившись собственным садом в его частном доме в Глостершире, принц совместно с экспертом Кори Мэйсоном из компании The Oxford Artisan Distillery создал новый букет для джина.

Для приготовления напитка на домашней ферме специально было выращено редкое органическое зерно, из которого после был изготовлен спирт.

На создание идеального рецепта ушло несколько месяцев – принц Чарльз вместе с экспертом ходил по его саду, и искал источник вдохновения.

Эксперт Кори Мэйсон

В итоге для алкогольного напитка выбрали лимонную вербену, тимьян и розмарин. Принц Чарльз лично дегустировал различные вкусовые профили, пока не был выбран идеальный.

В результате, по словам представителей Fortnum & Mason, продающих этот продукт, получается джин с «основой из можжевельника и цитрусовых и верхними нотами лимонной вербены, тимьяна и розмарина. Сладкие и стойкие, сложные растительные травы добавляют слоям, которые придают духу элегантный аромат и вкус. Поистине царственное творение, вдохновленное Королевскими садами в Хайгроуве».

 
 
 
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Публикация от Highgrove Royal Gardens (@highgrovegarden)

Принц Уэльский надеется, что новый джин стоимостью в 52 доллара поможет ему собрать деньги на благотворительность.

Ранее, «Телеграф» писал, что в сети появилась информация, что королева Елизавета ІІ готовится передать принцу Чарльзу трон в 2021 году.

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Королевская семья, Принц Чарльз.

Автор:

Телеграф
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