На маму похожа: Алла Пугачева показала подросшую дочь Лизу

Известная российская исполнительница Алла Борисовна Пугачева вместе с юмористом Максимом Галкиным воспитывает двоих деток – сына Гарри и дочь Лизу. Певица и юморист часто делятся на своих страницах в социальных сетях снимками и видео со своими детьми, рассказывая об их успехах и увлечениях.

4 ноября 2020 года на своей страничке в Инстаграм Примадонна опубликовала снимки ее дочери Лизы, на которых девочка предстала с необычной прической.

«Лизок! Сама себе стилист» - подписала фото Алла Борисовна.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Лизок #самасебестилист. Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 4 Ноя 2020 в 3:30 PST

В комментариях сразу же посыпались комплименты малышке за ее креатив. Многие поклонники отметили, что Лиза очень похожа на свою маму.

«Копия мамы», «Маленькая Примадонна», «Будущий дизайнер», «Красоточка», «Ух, какая умничка» - пишут в комментариях.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Алла Пугачева стала еще раз бабушкой.