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Ким Кардашьян трогательно поздравила свою маму с 65-летием

Ким Кардашьян трогательно поздравила свою маму с 65-летием
Обновлено 21:42 Сегодня Телеграф

5 ноября Крис Дженнер исполняется 65 лет. Женщина, которая сумела превратиться из обычной бортпроводницы в одну из главных звезд американского телевидения, сумела родить и достойно воспитать шестерых детей (Ким, Хлои, Кортни, Роберт, Кендалл и Кайли), а также заработать многомиллионное состояние.

Светские львицы Ким и Хлои Кардашьян трогательно поздравили свою звездную маму с днем рождения на своих страничках в соцсети Инстаграм.

"Мамочка!!!!! Вам сейчас 65 лет, и вы никогда не выглядели лучше! Честно говоря, не знаю, как вы это делаете! Вы делаете жизнь такой простой, воспитывая 6 детей и управляя империей, будучи самой внимательной мамой и лучшим другом! Я бесконечно благодарна за жизненные навыки, которым вы нас всех научили. Спасибо за то, что вы подаете лучший пример и даете нам столько любви. "Я люблю тебя" - еще недостаточно. С Днем рожденья", - поздравила Ким.

 
 
 
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"С днем рождения, мамочка, мой близнец, моя королева, мое все!! Мы здесь, чтобы праздновать твой день!!! Ты делаешь каждое мгновение незабываемым! Ты делаешь жизнь счастливой и наполненной любовью! Ты напоминаешь мне, что жизнь - это праздник! Вы заставляете меня поверить, что я могу делать все в любое время. Ты королева! Моя настоящая королева, которая вырастила мини-королев и молодого короля. Ты построила это королевство, и мы чтим тебя! Я только молюсь, чтобы оставить следы в душах людей, как это делаешь ты. Я так тебя люблю. Я искренне не могу словами объяснить, как сильно я тебя люблю. Ты была моим самым большим источником вдохновения за все годы моей жизни. Твоя сила, грация, сострадание, любовь, трудолюбие, красота и невероятная щедрость превосходят все, что я видела. Я могу сказать о тебе так много хорошего. Список можно продолжать бесконечно. Мама, мы ВСЕ тебя любим и обожаем!!! Ты мой герой и мое сердце! Я буду любить тебя все больше и больше с каждым днем до скончания веков. Спасибо за наши благословения и за любовь, которую ты даришь каждому из нас! Сегодня, пожалуйста, наслаждайся тем, что ты являетесь Королевой!!! С днем рождения", - написала Хлои.

 
 
 
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Ранее "Телеграф" сообщал, что американские реалити-звезды, сестры Кардашьян пожертвовали огромные суммы Нагорному Карабаху.

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Все по теме:

Ким Кардашьян, День рождения, Поздравление, Крис Дженнер, Хлои Кардашьян.

Автор:

Телеграф
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