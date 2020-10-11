"Я пожертвую $1 млн": Ким Кардашьян призвала помочь Нагорному Карабаху (Видео)

Американская звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян", светская львица и фотомодель Ким Кардашьян вспомнила о собственных корнях и пожертвовала 1 миллион долларов Нагорному Карабаху.

На своей официальной странице в Инстаграм Ким Кардашьян заявила, что перечислила 1 миллион долларов в фонд Armenia Fund, при этом знаменитость призвала последовать ее примеру и сделать пожертвования на помощь пострадавшим во время боевых действий в Карабахе. Средства направлены на на еду, прибежище и лечение.

Ким отметила, что успела пообщаться со многими людьми, чтобы осознать нынешнюю ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе.

"Мои молитвы за смелых мужчин, женщин и детей. Я хочу, чтобы все помнили, что несмотря на расстояние, которое нас разделяет, мы не ограничены границами, и мы являемся одной глобальной армянской нацией", - обратилась Кардашьян к своим подписчикам.

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) on Oct 10, 2020 at 1:01pm PDT

Кроме того, она призвала подписчиков последовать ее примеру: "Независимо от того, помогаете ли вы просто повышать осведомленность и публиковать сообщения в социальных сетях или жертвуете всего 1 доллар, каждая частичка помогает".

Добавим, что сестры Ким, Хлои и Кортни Кардашян также выразили свою публичную поддержку Армении и Нагорному Карабаху в сети.

View this post on Instagram A post shared by Khloé (@khloekardashian) on Oct 10, 2020 at 1:42pm PDT

View this post on Instagram A post shared by Kourtney Kardashian (@kourtneykardash) on Oct 10, 2020 at 1:21pm PDT

Как сообщал ранее "Телеграф", 27 сентября на территории Нагорного Карабаха началось обострение давнего военного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

На воскресенье, 11 октября, известно, что генеральная прокуратура Азербайджана обвинила Армению в обстреле города Гянджа.