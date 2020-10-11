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"Я пожертвую $1 млн": Ким Кардашьян призвала помочь Нагорному Карабаху (Видео)
"Я пожертвую $1 млн": Ким Кардашьян призвала помочь Нагорному Карабаху (Видео)

"Я пожертвую $1 млн": Ким Кардашьян призвала помочь Нагорному Карабаху (Видео)

"Я пожертвую $1 млн": Ким Кардашьян призвала помочь Нагорному Карабаху (Видео)
Обновлено 15:06 Сегодня Телеграф
Американская звезда реалити-шоу "Семейство Кардашьян", светская львица и фотомодель Ким Кардашьян вспомнила о собственных корнях и пожертвовала 1 миллион долларов Нагорному Карабаху.

На своей официальной странице в Инстаграм Ким Кардашьян заявила, что перечислила 1 миллион долларов в фонд Armenia Fund, при этом знаменитость призвала последовать ее примеру и сделать пожертвования на помощь пострадавшим во время боевых действий в Карабахе. Средства направлены на на еду, прибежище и лечение.

Ким отметила, что успела пообщаться со многими людьми, чтобы осознать нынешнюю ситуацию в Армении и Нагорном Карабахе.

"Мои молитвы за смелых мужчин, женщин и детей. Я хочу, чтобы все помнили, что несмотря на расстояние, которое нас разделяет, мы не ограничены границами, и мы являемся одной глобальной армянской нацией", - обратилась Кардашьян к своим подписчикам.

 
 
 
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Кроме того, она призвала подписчиков последовать ее примеру: "Независимо от того, помогаете ли вы просто повышать осведомленность и публиковать сообщения в социальных сетях или жертвуете всего 1 доллар, каждая частичка помогает".

Добавим, что сестры Ким, Хлои и Кортни Кардашян также выразили свою публичную поддержку Армении и Нагорному Карабаху в сети.

 
 
 
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Как сообщал ранее "Телеграф", 27 сентября на территории Нагорного Карабаха началось обострение давнего военного конфликта между Арменией и Азербайджаном.

На воскресенье, 11 октября, известно, что генеральная прокуратура Азербайджана обвинила Армению в обстреле города Гянджа.

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Все по теме:

Нагорный Карабах, Азербайджан, Армения, Ким Кардашьян, Пожертвование.

Автор:

Телеграф
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