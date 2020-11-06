Дерзкая и игривая: Мишель Андраде украсила обложку мужского глянца (Фото)

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде похвасталась точеной фигурой на обложке и страницах мужского глянца XXL.

Сексуальными кадрами с фотосессии певица поделилась на своей странице в Инстаграм.

Девушка предстала на снимках в довольно откровенном образе - в черном топе и трусиках. Такой «наряд» отлично подчеркнул аппетитные формы Мишель – плоский живот, стройные ноги, подтянутые грудь и попу.

Образ исполнительницы завершили босоножки на высоком каблуке и длинная серебряная серьга на одном ухе. Дерзкий макияж и высокий хвост добавили снимкам пикантности.

«Эмми... что??? XXL! damn!! Yes! XXL» - прокомментировала снимки Мишель.

Комментарии певицы просто взорвались отзывами. Фанаты засыпали исполнительницу комплиментами – «Несите огнетушитель», «Малышка на миллион», «Секси», «Огонь», «Просто секс», «Фигура отпад», «Красотка».

Не обошли вниманием новые снимки и коллеги по «цеху». Одними из первых прокомментировали фото Надя Дорофеева, Женя Кот, Миша Романова, Илона Гвоздева и Дима Жук.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Мишель Андраде презентовала клип на сингл Tonight.