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Дерзкая и игривая: Мишель Андраде украсила обложку мужского глянца (Фото)

Дерзкая и игривая: Мишель Андраде украсила обложку мужского глянца (Фото)
Обновлено 08:26 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде похвасталась точеной фигурой на обложке и страницах мужского глянца XXL.

Сексуальными кадрами с фотосессии певица поделилась на своей странице в Инстаграм.

Девушка предстала на снимках в довольно откровенном образе - в черном топе и трусиках. Такой «наряд» отлично подчеркнул аппетитные формы Мишель – плоский живот, стройные ноги, подтянутые грудь и попу.

Образ исполнительницы завершили босоножки на высоком каблуке и длинная серебряная серьга на одном ухе. Дерзкий макияж и высокий хвост добавили снимкам пикантности.

«Эмми... что??? XXL! damn!! Yes! XXL» - прокомментировала снимки Мишель.

 
 
 
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Эмми... что??? XXL! damn!! Yes! XXL NOVEMBER @urcriminalway

Публикация от Michelle Andrádе (@mishvirmish)

Комментарии певицы просто взорвались отзывами. Фанаты засыпали исполнительницу комплиментами – «Несите огнетушитель», «Малышка на миллион», «Секси», «Огонь», «Просто секс», «Фигура отпад», «Красотка».

Не обошли вниманием новые снимки и коллеги по «цеху». Одними из первых прокомментировали фото Надя Дорофеева, Женя Кот, Миша Романова, Илона Гвоздева и Дима Жук.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Мишель Андраде  презентовала клип на сингл Tonight.

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Все по теме:

Обложка, Певица, Глянец, Мишель Андраде.

Автор:

Телеграф
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