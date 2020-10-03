Michelle Andrade станцевала на пилоне в новом клипе на песню Tonight: горячее видео

23-летняя украинская исполнительница Michelle Andrade презентовала яркий и зажигательный клип на сингл Tonight.

Украинская певица боливийского происхождения Michelle Andrade сделала подарок своим поклонникам. Молодая исполнительницы выпустила испано-англоязычную песню Tonight и видеоработу к ней.

В ролике Мишель устроила вечеринку с танцами на пилоне, мотоциклами, прыжками с парашютом и полным оголением.

По словам певицы, клип был снят за три дня, самым сложным из которых оказался последний, когда ей предстояло нырнуть в ледяную воду.

Съемки клипа длились 3 дня и на 9 различных локациях. Режиссером видеоработы стал Константин Гордиенко.

Напомним, что совсем недавно Мишель Андраде сменила имидж и сделала себе челку.