Известный российский телеведущий погиб при крушении самолета в Подмосковье: трагедия попала на видео

При крушении самолета Cessna в Люберецком районе Подмосковья погиб ведущий ток-шоу «ДНК» и соведущий шоу «Звезды сошлись» на НТВ Александр Колтовой.

В разбившемся самолете 41-летний Александр Колтовой вместе с женой, она тоже погибла. Об этом сообщает канал "Baza".

Самолет Cessna потерпел крушение днем 7 ноября недалеко от поселка Томилино. После крушения самолет загорелся. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стал отказ двигателя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Самое захватывающее это полёты на сверхмалых высотах над водой. Публикация от Александр Колтовой (@koltovoy) 29 Окт 2020 в 11:58 PDT

Александр Колтовой вел ток-шоу «ДНК» на НТВ с 2018 года. Летом этого года он стал напарником Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись», заменив Оскара Кучеру. До прихода на НТВ Александр работал на телеканале «Наука 2.0».