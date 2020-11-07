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Известный российский телеведущий погиб при крушении самолета в Подмосковье: трагедия попала на видео

Известный российский телеведущий погиб при крушении самолета в Подмосковье: трагедия попала на видео
Обновлено 16:51 Сегодня Телеграф Фото: instagram

При крушении самолета Cessna в Люберецком районе Подмосковья погиб ведущий ток-шоу «ДНК» и соведущий шоу «Звезды сошлись» на НТВ Александр Колтовой.

В разбившемся самолете 41-летний Александр Колтовой вместе с женой, она тоже погибла. Об этом сообщает канал "Baza".

Самолет Cessna потерпел крушение днем 7 ноября недалеко от поселка Томилино. После крушения самолет загорелся. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стал отказ двигателя.

 
 
 
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Самое захватывающее это полёты на сверхмалых высотах над водой.

Публикация от Александр Колтовой (@koltovoy)

 
 
 
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Придумайте подпись :) @jet_aviation_history #uufo #ppl #летчик #l39

Публикация от Александр Колтовой (@koltovoy)

Умер Михаил Жванецкий

Александр Колтовой вел ток-шоу «ДНК» на НТВ с 2018 года. Летом этого года он стал напарником Леры Кудрявцевой в шоу «Звезды сошлись», заменив Оскара Кучеру. До прихода на НТВ Александр работал на телеканале «Наука 2.0».

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НТВ, Александр Колтовой.

Автор:

Телеграф
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