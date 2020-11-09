Скачать
Понедельник, 09.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
У Зеленского и Ермака коронавирус
У Зеленского и Ермака коронавирус
Байден запомнил "наезд" Зеленского на его сына, однако США увеличат поддержку Украины, - политолог
Байден запомнил "наезд" Зеленского на его сына, однако США увеличат поддержку Украины, - политолог
Нужно ли вакцинироваться от гриппа, если болеешь коронавирусом: врач прояснила ситуацию
Нужно ли вакцинироваться от гриппа, если болеешь коронавирусом: врач прояснила ситуацию
Появились фото и видео задержания виновника трагедии в военной части под Воронежем
Появились фото и видео задержания виновника трагедии в военной части под Воронежем

Где сейчас Федор Добронравов и как он выглядит. Фото и видео

Где сейчас Федор Добронравов и как он выглядит. Фото и видео
09:30 Сегодня Телеграф Фото: instagram - добронравов.федор

В марте 2018 года звезда "Сватов", российский актер театра и кино Федор Добронравов, перенес инсульт, после чего долго восстанавливался. Ходили слухи об ухудшении его здоровья.

А тем временем люди интересуются "не умер ли он случайно".

Скриншот Google trends.

гугл

Заметим, что сам Федор Викторович ранее опровергал информацию об ухудшении своего состояния. Впрочем, не все поверили этому: летом прошлого года народный артист появился на премьере фильма "На Париж!" вместе с сыновьями Иваном и Виктором, причем выглядел актер весьма постаревшим.

В конце июля стало известно, что артист уходит из Театра сатиры, где он прослужил 16 лет. Утверждали, что увольнение прошло без скандала. По словам Добронравова, он просто устал от сцены. Однако слухов об ухудшении состоянии здоровья любимого зрителем Федора Викторовича избежать не удалось. Этим летом в своем микроблоге в Instagram актер опубликовал фото, где его было практически не узнать из-за осунувшегося вида и длинной бороды. Впрочем, сам артист утверждал, что он наслаждается отдыхом на природе и рыбалкой.

 
 
 
この投稿をInstagramで見る

Если есть рай, то он где-то в Астраханской области...))) спасибо @vipclubsw #рыбалка#добронравовы

Федор Добронравов(@dobronravov.fedor)がシェアした投稿 -

 

Хоть в сети и гуляют слухи о смерти актера тем не менее, на странице его жены Светланы Дружининой нет какой-либо информации об ухудшении его здоровья.

Две недели назад она давала интервью с ним на своей странице в Инстаграм.

 

Стоит отметить, что 5 ноября состоялась премьера лирической комедии "От печали до радости". И для известного российского актера Федора Добронравова этот проект уникальный. Поскольку в нем актер снялся вместе с двумя своими сыновьями - Виктором и Иваном.

Федор

Виктор

Иван

кадр из фильма

Стоит напомнить, Служба безопасности Украины еще в июне 2019 года сняла запрет на въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Федор Добронравов.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина никогда не добьется успеха в переговорах по Крыму и Донбассу - офицер НАТО
02 Появилось видео избиения в Киеве мужчины, проучившего мотоциклиста-нарушителя
03 Азербайджан не остановился на взятии Шуши: что происходит в Карабахе 9 ноября
04 Поздравления Байдена с победой на выборах в США породили мемы
05 Стало известно, когда и где простятся с Михаилом Жванецким
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Армении вблизи границы с Азербайджаном сбили российский вертолет: есть погибшие
В Армении вблизи границы с Азербайджаном сбили российский вертолет: есть погибшие
Виновника страшной аварии в Харькове арестовали, но он может выйти под залог 10, 5 миллионов
Виновника страшной аварии в Харькове арестовали, но он может выйти под залог 10, 5 миллионов
500 метров за 15 секунд: &quot;транспорт будущего&quot; от компании Илона Маска впервые испытали с пассажирами
500 метров за 15 секунд: "транспорт будущего" от компании Илона Маска впервые испытали с пассажирами
&quot;Великий день для человечества&quot;. Первые испытания вакцины от COVID-19 дали невероятные результаты
"Великий день для человечества". Первые испытания вакцины от COVID-19 дали невероятные результаты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь