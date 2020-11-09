Принц Гарри и Меган Маркл отдали дань погибшим военнослужащим в День памяти в Лос-Анджелесе

8 ноября Великобритания отмечала День памяти. Так, как герцоги Сассекские находятся в Америке, они не смогли присоединится к остальным членам королевской семьи. Однако память погибших военнослужащих все же почтили.

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл посетили национальное кладбище Лос-Анджелеса. Герцоги возложили цветы к двум могилам: одна для тех, кто служил в Королевских ВВС Австралии, а другая - для солдат Королевской канадской артиллерии.

Они также возложили венок к обелиску на кладбище с мемориальной доской, на котором установлена табличка с надписью "В память о людях, пожертвовавших своей жизнью в защиту своей страны". Гарри подписал венок словами: "Всем, кто служил и служит. Спасибо".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Just Jared (@justjared) 8 Ноя 2020 в 3:21 PST

Стоит отметить, что цветы собирала лично Меган в их саду в особняке в Санта-Барбаре.

Также, принц Гарри отправил просьбу в Букингемский дворец, чтобы от его имени возложили цветы на службе у Кенотафа. Однако, королевская семья отклонила его просьбу.

Ранее, «Телеграф» сообщал, кого Меган Маркл поддержала на президентских выборах в США.