Принц Гарри и Меган Маркл отдали дань погибшим военнослужащим в День памяти в Лос-Анджелесе

8 ноября Великобритания отмечала День памяти. Так, как герцоги Сассекские находятся в Америке, они не смогли присоединится к остальным членам королевской семьи. Однако память погибших военнослужащих все же почтили.
Принц Гарри и его супруга Меган Маркл посетили национальное кладбище Лос-Анджелеса. Герцоги возложили цветы к двум могилам: одна для тех, кто служил в Королевских ВВС Австралии, а другая - для солдат Королевской канадской артиллерии.
Они также возложили венок к обелиску на кладбище с мемориальной доской, на котором установлена табличка с надписью "В память о людях, пожертвовавших своей жизнью в защиту своей страны". Гарри подписал венок словами: "Всем, кто служил и служит. Спасибо".
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Стоит отметить, что цветы собирала лично Меган в их саду в особняке в Санта-Барбаре.
Также, принц Гарри отправил просьбу в Букингемский дворец, чтобы от его имени возложили цветы на службе у Кенотафа. Однако, королевская семья отклонила его просьбу.
Ранее, «Телеграф» сообщал, кого Меган Маркл поддержала на президентских выборах в США.