Сногсшибательная Влада Седан поразила новой фотосессией

Жена украинского футболиста Александра Зинченко, телеведущая Влада Седан продолжает покорять поклонников соблазнительными снимками на своей странице в Инстаграм.
На новых фото Влада продемонстрировала сногсшибательные длинные ноги, а стильный кожаный наряд достойно подчеркнул стройную фигуру девушки.
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Новый пост 25-летней Влады за 15 минут успел набрать более 5 тысяч лайков и восторженных комментариев.
Напомним, что Влада Седан является известной украинской журналисткой, которая с детства обожает футбол. Настоящая популярность пришла к девушке после новости о ее романе с украинским футболистом Александром Зинченко, за которого она вышла замуж в августе этого года.
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Ранее "Телеграф" писал, что недавно Влада Седан взбудоражила своих фанатов фото, за которое ей было стыдно перед супругом.