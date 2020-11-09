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Понедельник, 09.11.2020
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Сногсшибательная Влада Седан поразила новой фотосессией

Сногсшибательная Влада Седан поразила новой фотосессией
Обновлено 16:05 Сегодня Телеграф Фото: instagram Влады Зинченко

Жена украинского футболиста Александра Зинченко, телеведущая Влада Седан продолжает покорять поклонников соблазнительными снимками на своей странице в Инстаграм.

На новых фото Влада продемонстрировала сногсшибательные длинные ноги, а стильный кожаный наряд достойно подчеркнул стройную фигуру девушки.

 
 
 
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Новый пост 25-летней Влады за 15 минут успел набрать более 5 тысяч лайков и восторженных комментариев.

Напомним, что Влада Седан является известной украинской журналисткой, которая с детства обожает футбол. Настоящая популярность пришла к девушке после новости о ее романе с украинским футболистом Александром Зинченко, за которого она вышла замуж в августе этого года.

 
 
 
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Ранее "Телеграф" писал, что недавно Влада Седан взбудоражила своих фанатов фото, за которое ей было стыдно перед супругом.

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Все по теме:

Фотосессия, Александр Зинченко, Влада Седан.

Автор:

Телеграф
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