Сногсшибательная Влада Седан поразила новой фотосессией

Жена украинского футболиста Александра Зинченко, телеведущая Влада Седан продолжает покорять поклонников соблазнительными снимками на своей странице в Инстаграм.

На новых фото Влада продемонстрировала сногсшибательные длинные ноги, а стильный кожаный наряд достойно подчеркнул стройную фигуру девушки.

View this post on Instagram A post shared by Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan) on Nov 9, 2020 at 5:26am PST

Новый пост 25-летней Влады за 15 минут успел набрать более 5 тысяч лайков и восторженных комментариев.

Напомним, что Влада Седан является известной украинской журналисткой, которая с детства обожает футбол. Настоящая популярность пришла к девушке после новости о ее романе с украинским футболистом Александром Зинченко, за которого она вышла замуж в августе этого года.

View this post on Instagram A post shared by Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan) on Sep 14, 2020 at 10:15am PDT

View this post on Instagram A post shared by Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan) on Aug 31, 2020 at 10:33am PDT

Ранее "Телеграф" писал, что недавно Влада Седан взбудоражила своих фанатов фото, за которое ей было стыдно перед супругом.