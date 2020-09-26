Жена футболиста Зинченко Влада Седан блеснула длинными ножками в соблазнительном платье

Известная украинская журналистка и блогерша Влада Зинченко опубликовала фото, за которое ей стыдно перед мужем.

"Если это фото пропадет из моей ленты, значит я получила знатных пилюлей от белобрысого", - подписала пост Влада, прикрепив свое эффектное фото.

Отметим, муж блогерши полузащитник сборной Украины Александр Зинченко лайкнул фото жены и фото никуда из ленты не пропало. В комментариях пользователи вовсю восхваляли красоту Влады.

Ранее Телеграф сообщал, что пара наконец-то провела помпезную свадьбу, на которой присутствовал весь украинский бомонд. На торжество были приглашены много футболистов Шахтера после чего Горняки проиграли Динамо в игре за Суперкубок Украины.

Пара активно делилась романтическими фото и видео с торжества:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96) 28 Авг 2020 в 12:41 PDT

Сейчас Влада активно развивает свой Yotube-канал, на которой уже подписались больше 37 тысяч подписчиков. Звезда не стесняется пользоваться положением жены известного футболиста и буквально на днях взяла интервью у английского защитника Манчестер Сити и партнера Зинченко по команде Кайла Уокера:

В своем первом видеоблоге Влада рассказала подробности свадьбы с Александром:

Отметим, Седан уже успела оскандалиться в Британии непосредственно с руководством Манчестер Сити. После вылета команды Хосепа Гвардиола из Лиги чемпионов украинка резко высказалась про игру МС после чего Зинченко пришлось оправдываться.