Жена футболиста Зинченко Влада Седан блеснула длинными ножками в соблазнительном платье

"Если это фото пропадет из моей ленты, значит я получила знатных пилюлей от белобрысого", - подписала пост Влада, прикрепив свое эффектное фото.
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Если это фото пропадёт из моей ленты, значит я получила знатных пилюлей от белобрысого
Отметим, муж блогерши полузащитник сборной Украины Александр Зинченко лайкнул фото жены и фото никуда из ленты не пропало. В комментариях пользователи вовсю восхваляли красоту Влады.
Ранее Телеграф сообщал, что пара наконец-то провела помпезную свадьбу, на которой присутствовал весь украинский бомонд. На торжество были приглашены много футболистов Шахтера после чего Горняки проиграли Динамо в игре за Суперкубок Украины.
Пара активно делилась романтическими фото и видео с торжества:
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Сейчас Влада активно развивает свой Yotube-канал, на которой уже подписались больше 37 тысяч подписчиков. Звезда не стесняется пользоваться положением жены известного футболиста и буквально на днях взяла интервью у английского защитника Манчестер Сити и партнера Зинченко по команде Кайла Уокера:
В своем первом видеоблоге Влада рассказала подробности свадьбы с Александром:
Отметим, Седан уже успела оскандалиться в Британии непосредственно с руководством Манчестер Сити. После вылета команды Хосепа Гвардиола из Лиги чемпионов украинка резко высказалась про игру МС после чего Зинченко пришлось оправдываться.