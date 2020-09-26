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Жена футболиста Зинченко Влада Седан блеснула длинными ножками в соблазнительном платье

Жена футболиста Зинченко Влада Седан блеснула длинными ножками в соблазнительном платье
10:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм
Известная украинская журналистка и блогерша Влада Зинченко опубликовала фото, за которое ей стыдно перед мужем.

"Если это фото пропадет из моей ленты, значит я получила знатных пилюлей от белобрысого", - подписала пост Влада, прикрепив свое эффектное фото.

 
 
 
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Если это фото пропадёт из моей ленты, значит я получила знатных пилюлей от белобрысого

Публикация от Vlada Zinchenko (@v.lada_sedan)

Отметим, муж блогерши полузащитник сборной Украины Александр Зинченко лайкнул фото жены и фото никуда из ленты не пропало. В комментариях пользователи вовсю восхваляли красоту Влады.

Ранее Телеграф сообщал, что пара наконец-то провела помпезную свадьбу, на которой присутствовал весь украинский бомонд. На торжество были приглашены много футболистов Шахтера после чего Горняки проиграли Динамо в игре за Суперкубок Украины

Пара активно делилась романтическими фото и видео с торжества:

 
 
 
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Публикация от Alex Zinchenko (@zinchenko_96)

Свадьба Зинченко и Седан

Свадьба Зинченко и Седан

Свадьба Зинченко и Седан

Свадьба Зинченко и Седан

Сейчас Влада активно развивает свой Yotube-канал, на которой уже подписались больше 37 тысяч подписчиков. Звезда не стесняется пользоваться положением жены известного футболиста и буквально на днях взяла интервью у английского защитника Манчестер Сити и партнера Зинченко по команде Кайла Уокера:

В своем первом видеоблоге Влада рассказала подробности свадьбы с Александром:

Отметим, Седан уже успела оскандалиться в Британии непосредственно с руководством Манчестер Сити. После вылета команды Хосепа Гвардиола из Лиги чемпионов украинка резко высказалась про игру МС после чего Зинченко пришлось оправдываться. 

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ФК Манчестер Сити, Футбол, Александр Зинченко, Влада Седан, Влада Зинченко.

Автор:

Телеграф
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