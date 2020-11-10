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Жена Джо Байдена собирается нарушить традицию первых леди в США

Жена Джо Байдена собирается нарушить традицию первых леди в США
Обновлено 11:24 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Новоиспеченная первая леди Джилл Байден собирается нарушить более 200-летнюю традицию первых леди в США. Традиция гласит, что супруга президента после переезда в Белый дом должна полностью посвятить себя семейным обязанностям.

Однако Джил Байден такая традиция не пришлась по душе. Она – профессор английского языка с докторской степенью в колледже, и бросать свою работу со студентами из-за обязанностей первой леди не собирается.

«Если мы доберемся до Белого дома, я буду продолжать преподавать» - сказала Джил еще в августе, и с того времени ничего не изменилось.

Историк первой леди Кэтрин Джеллисон, профессор Университета Огайо, считает, что Джил Байден «перенесет роль первой леди в 21 век». Кэтрин отмечает, что ни одной из предыдущих первый леди не было «позволено» быть похожим на большинство современных американских женщин.

Ранее, «Телеграф» писал, что известный мультсериал Симпсоны в очередной раз предсказал будущее - и результаты выборов президента США 2020 тоже.

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США, Джо Байден, Первая леди США, Джил Байден.

Автор:

Телеграф
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