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Закрутила роман с известным танцором: Оля Цибульская призналась в измене

Закрутила роман с известным танцором: Оля Цибульская призналась в измене
Обновлено 09:45 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Оля Цибульская откровенно рассказала, что изменила своему супругу с финалистом "Танцев со звездами 2019" танцором Александром Прохоровым. Певица призналась в этом в интервью программе "Звездный путь". А позже написала об этом у себя в Инстаграме.

Во время интервью поднялась тема верности, и Оля решила ничего не скрывать и рассказать правду. На вопрос всегда ли она была верна мужу, Цибульская честно ответила, что нет.

Когда артистка начинала сольную карьеру, то стала набирать балет. И среди танцоров, пришедших на кастинг, был тот самый Саша Прохоров.

«Это была какая-то магия» - говорит певица.

Роман с Прохоровым у Цибульской завязался еще до замужества, однако со своим будущим супругом на тот момент она состояла в отношениях. Из-за нового увлечения Оля начала отдалятся от него – реже брать трубку или и вовсе не отвечала.

Олин муж сразу же понял, что что-то не так и решил действовать немедленно. Он написал Оле письмо и отправил 2 билет в Париж. Эта поездка помогла паре восстановить отношения, и из Франции Оля возвращалась уже беременной их будущим сыном Нестором.

 
 
 
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ТАК, ЦЕ ПРАВДА⠀⠀ ⠀⠀ В нас з @sasha_prohor дійсно були стосунки. ⠀⠀ Давно. ⠀⠀ ⠀⠀ Не розповідали тоді і зараз не збиралися. Завжди хотіла, щоб особисте було особистим і досі хочу. Але нещодавно зрозуміла, що весь цей час найбільше боялась осуду людей. ⠀⠀ ⠀⠀ І втомилася боятися.⠀⠀ ⠀⠀ Я не робот, я жінка. І емоції часто сильніші за розум. Знаю, що в тебе так само. Бо щодня читаю твої повідомлення в дайрект.⠀⠀ ⠀⠀ Піддаватися почуттям - це нормально.⠀⠀ ⠀⠀ Я вдячна Саші за те, що ми залишилися друзями і він підтримав моє бажання розповісти, хоча розумів, що йому попаде від ЗМІ. Це справді чоловіча позиція.⠀⠀ ⠀⠀ Ніхто нікому не зраджував. Ніхто нікого не викрадав з сім'ї. Все сталося під час паузи в стосунках з майбутнім чоловіком. В кожного свої причини, але це життя. В ньому є не тільки ідеальні лавсторі. І це прекрасно.⠀⠀ ⠀⠀ Сподіваюсь, киця, ти теж більше не боїшся себе.⠀⠀ ⠀⠀ P.S Дякую @zirkovyi_shlyah за класне, професійне інтерв'ю⠀⠀ ⠀⠀ P.P.S Чоловік знає

Публикация от Оля Цибульська (@cybulskaya)

С Сашей Прохоровым Цибульская разошлась мирно. Пара поддерживает творческие отношения – в одном из клипов артистки можно увидеть Александра.

Ранее, «Телеграф» писал, почему Оля Цибульская решила сделать очень короткую стрижку.

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Все по теме:

Певица, Оля Цибульская, Танці з зірками.

Автор:

Телеграф
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