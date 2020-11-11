Закрутила роман с известным танцором: Оля Цибульская призналась в измене

Оля Цибульская откровенно рассказала, что изменила своему супругу с финалистом "Танцев со звездами 2019" танцором Александром Прохоровым. Певица призналась в этом в интервью программе "Звездный путь". А позже написала об этом у себя в Инстаграме.

Во время интервью поднялась тема верности, и Оля решила ничего не скрывать и рассказать правду. На вопрос всегда ли она была верна мужу, Цибульская честно ответила, что нет.

Когда артистка начинала сольную карьеру, то стала набирать балет. И среди танцоров, пришедших на кастинг, был тот самый Саша Прохоров.

«Это была какая-то магия» - говорит певица.

Роман с Прохоровым у Цибульской завязался еще до замужества, однако со своим будущим супругом на тот момент она состояла в отношениях. Из-за нового увлечения Оля начала отдалятся от него – реже брать трубку или и вовсе не отвечала.

Олин муж сразу же понял, что что-то не так и решил действовать немедленно. Он написал Оле письмо и отправил 2 билет в Париж. Эта поездка помогла паре восстановить отношения, и из Франции Оля возвращалась уже беременной их будущим сыном Нестором.

С Сашей Прохоровым Цибульская разошлась мирно. Пара поддерживает творческие отношения – в одном из клипов артистки можно увидеть Александра.

Ранее, «Телеграф» писал, почему Оля Цибульская решила сделать очень короткую стрижку.