Без лишних слов: участник "Танцев со звездами" полностью обнажился в новой фотосессии

Участник "Танцев со звездами 2020" актер Тарас Цимбалюк поделился кадрами с откровенной фотосессии со своей невестой Тоней.
Пара предстала полностью обнаженной в поле. Не думайте, снимки сделаны еще летом. Они уже публиковали кадры из этой съемки, которую посвятили годовщине отношений, которые длятся уже два года. Только тогда снимки были не такими пикантными.
"Без лишних слов", – коротко написал Тарас.
Также к посту он добавил ролик, где голышом бежит по красивому полю, держа Тину за руку.
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Обнаженные ягодицы актера и его девушки взбудоражили сеть. Поклонники активно комментируют публикацию, выражают свое восхищение парой.
«Искусство! Адам и Ева…», «Это так красиво!», «Смело», «Украинская версия Тарзана», «натуральная красота», «Шикарные» - пишут фаны.
Ранее, «Телеграф» писал, что Сергей Танчинец прокомментировал вылет из шоу "Танцы со звездами".