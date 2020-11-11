Без лишних слов: участник "Танцев со звездами" полностью обнажился в новой фотосессии

Участник "Танцев со звездами 2020" актер Тарас Цимбалюк поделился кадрами с откровенной фотосессии со своей невестой Тоней.

Пара предстала полностью обнаженной в поле. Не думайте, снимки сделаны еще летом. Они уже публиковали кадры из этой съемки, которую посвятили годовщине отношений, которые длятся уже два года. Только тогда снимки были не такими пикантными.

"Без лишних слов", – коротко написал Тарас.

Также к посту он добавил ролик, где голышом бежит по красивому полю, держа Тину за руку.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Без зайвих слів... Публикация от ТАРАС ЦИМБАЛЮК (@taras.tsymbaliuk) 9 Ноя 2020 в 9:15 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Wedding~ Elopement (@halawedd) 3 Июл 2020 в 4:45 PDT

Обнаженные ягодицы актера и его девушки взбудоражили сеть. Поклонники активно комментируют публикацию, выражают свое восхищение парой.

«Искусство! Адам и Ева…», «Это так красиво!», «Смело», «Украинская версия Тарзана», «натуральная красота», «Шикарные» - пишут фаны.

Ранее, «Телеграф» писал, что Сергей Танчинец прокомментировал вылет из шоу "Танцы со звездами".