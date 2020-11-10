Нет ничего невозможного: фронтмен группы "БезОбмежень" об уходе из "Танцев со звездами"

Певец Сергей Танчинец и его партнерша Оля Цибульская покинули проект «Танцы со звездами» за шаг до четвертьфинала.

Первой прокомментировала уход с шоу Оля Цибульская, написав на своей страничке в Инстаграм слова благодарности Сергею, организаторам шоу и зрителям за поддержку.

«Это самый тёплый, самый танцевальный и самый самый сезон» - написала Цибульская.

Теперь же, свои мысли по поводу вылета из проекта решил изложить и Сергей Танчинец на своей личной страничке в Инстаграм.

Артист поделился закулисными снимками с последнего эфира шоу и поблагодарил всех, кто был рядом во время участия в проекте и поддерживал его. Отдельную благодарность он выразил армии своих фанатов, отметив, что благодаря им они смогли дойти до 11 выпуска.

«Нет ничего невозможного! Все, чего ты хочешь, все, что тебе важно, может тебе подчиниться, если приложить достаточно усилий. В очередной раз доказал себе эту истину» - пишет Танчинец.

Также музыкант поблагодарил свою партнершу Олю, назвав ее украшением этого проекта. «Лучшей партнерши и быть не могло» - написал певец.

Ну и в конце, Сергей отметил своих фаворитов, которых будет поддерживать в четвертьфинале – пару Юлию Санину и Диму Жука. «Думаю, что причины такого решения понятны и в объяснениях не нуждаются» - добавил Сергей.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что участник "Танцев со звездами" Сергей Мельник закрутил роман с Анной Ризатдиновой.