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Нет ничего невозможного: фронтмен группы "БезОбмежень" об уходе из "Танцев со звездами"

Нет ничего невозможного: фронтмен группы "БезОбмежень" об уходе из "Танцев со звездами"
Обновлено 13:16 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Певец Сергей Танчинец и его партнерша Оля Цибульская покинули проект «Танцы со звездами» за шаг до четвертьфинала.

Первой прокомментировала уход с шоу Оля Цибульская, написав на своей страничке в Инстаграм слова благодарности Сергею, организаторам шоу и зрителям за поддержку.

«Это самый тёплый, самый танцевальный и самый самый сезон» - написала Цибульская.

 
 
 
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Как бы не печально было бы это писать, но это был наш прощальный танец на @tanci1plus1 Было непросто, много труда и терпения, разных интересных поворотов судьбы. Безгранично благодарна этому проекту за людей, который он мне подарил. Все звёзды, все танцоры, хореографы, режиссёры, сценаристы, операторы, фотографы, команда стиля и красоты и всевсевсевсе и главный шоураннер и наставник @zavaduk - вы невероятные и талантливые до безумия. Это самый тёплый, самый танцевальный и самый самый сезон. Любимые зрители, вам спасибо за поддержку, только благодаря вам мы забрались так далеко. 11-ый эфиррррр Любимый партнёр @sergii_tanchynets , ты всё знаешь. Браааатттан - ты человечище с большой буквы. Ты талант. Жду с нетерпением Олимпийского, будем врываться. Отдельная благодарность моему мужу, тренеру и хореографу, музе @zhuk_dmytro нашей пары. Ты лучший, желаем вам победы Всех люблю и обняла.

Публикация от Яна Жук (Цыбульская) (@tsybulskayana)

Теперь же, свои мысли по поводу вылета из проекта решил изложить и Сергей Танчинец на своей личной страничке в Инстаграм.

Артист поделился закулисными снимками с последнего эфира шоу и поблагодарил всех, кто был рядом во время участия в проекте и поддерживал его. Отдельную благодарность он выразил армии своих фанатов, отметив, что благодаря им они смогли дойти до 11 выпуска.

«Нет ничего невозможного! Все, чего ты хочешь, все, что тебе важно, может тебе подчиниться, если приложить достаточно усилий. В очередной раз доказал себе эту истину» - пишет Танчинец.

Также музыкант поблагодарил свою партнершу Олю, назвав ее украшением этого проекта. «Лучшей партнерши и быть не могло» - написал певец.

Ну и в конце, Сергей отметил своих фаворитов, которых будет поддерживать в четвертьфинале – пару Юлию Санину и Диму Жука. «Думаю, что причины такого решения понятны и в объяснениях не нуждаются» - добавил Сергей.

 
 
 
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Трохи думок і слів про мою чудову танцювальну пригоду!) Наголовніше – немає нічого неможливого! Все чого ти хочеш, все що тобі важливе, якщо докладеш достатньо зусиль, може тобі підкоритися! Вчергове довів собі цю істину. Якшо шо, то 38-й рік життя – саме час для того щоби навчитись танцювати ;) Величезна вдячність всім хто нас підтримував, голосував, переживав, мотивував! Дякуючи вам ми дійшли до 11-го ефіру, а це ого як не мало!) Маю надію, ми робили вас трохи щасливішими, в ці не прості часи! Чарівна, мегаталановита, цілеспрямована @tsybulskayana – кращої партнерки бути просто не могло! Ти окраса цього шоу! Я щиро дякую тобі за всі зусилля і терпіння! Свій кубок ти обов‘язково триматимеш в руках! Ти на це заслуговуєш, як ні хто! Дякую всім МОЇМ! Моїй коханій @stefantosusan, дякую люба, за цей прекрасний тиждень і особливо за останній вечір на проекті! Моїй талановитій малій @nastia_55l, моїм друзям і команді! @khodachuk @nataliia_fedyk @kristina_fedyk @oleksiy.berezhnyi @andrew_radko_junior @igor.rybar @ejenka_ @yuliana_koretska @rococo1a2 @nanikri @artemgrygoryan @fomin_igor – без вашої підтримки, я потух би ще на початках))) Прекрасна команда Танців – ви просто шикарні! Було дуже круто з вами працювати! Щире вам дякую!!! @zavaduk @kseniya.gorb @zhuk_dmytro @ladakasynets @dima_varan @ona__nana @olgaslon @maya_dvalishvili @senyaperov @lesiamo @gukdmitriy і ще багато прекрасних людей!!! (Перепрошую, якщо когось не відмітив) Всі хто залишився і продовжать боротьбу за перемогу – стовідсотково її заслуговують! У чвертьфіналі випадкових людей не буває! Ви всі стали мені друзями! Бажаю всім сил і вогню! Вболівтиму за пару Юлі @the_hardkiss і Діми @zhuk_dmytro!!! Думаю, що причини мого вболівання саме за них зрозумілі і пояснень не потребують ;) І ще дуже важливе! Всі хто вболівав за нашу пару, не засмучуйтесь, ми обов‘язково зустрінемось на концертах і я вам віддячу за підтримку тим, що люблю найбільше в своєму житті – музикою!) @tanci1plus1 @bezobmezhen

Публикация от Сергій Танчинець (@sergii_tanchynets)

Ранее, «Телеграф» сообщал, что участник "Танцев со звездами" Сергей Мельник закрутил роман с Анной Ризатдиновой.

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Все по теме:

Танцы со звездами, Танці з зірками, Сергей Танчинец, БезОбмежень.

Автор:

Телеграф
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